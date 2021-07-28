雪橇犬｜二哈不知被遺棄仍燦笑搖尾　下秒拔腿追車尾結局神逆轉

棄養是真的，理由都是假的。你可以不愛毛孩，但請別傷害！

在美國有多個愛護狗狗社交群組裏，最近瘋傳一段令人心痛的影片。只見有人開車到荒涼的郊外公路，然後便把雪橇犬棄遺路旁，並開車離開。可憐的雪橇犬完全不能理解情況，拔腿狂追汽車，可是距離仍越拉越遠，最終只能沮喪地望着車尾。



當雪橇犬知道自己被遺棄時，牠唯一能做的，就是拔腿狂奔，希望能追回主人。（ig@ms.mojorising_）

這宗令人心碎的棄養故事，發生在美國德州南部靠近墨西哥邊境的一個小城市。拍片者是動物救援組織Pawsitive Rescuers of El Paso的義工Joy Dominguez。

當時她留意到，有人從車子裏把雪橇犬帶了出來，然後解開綁在狗狗頸上的牽繩。這時雪橇犬還顯得很開心，似乎覺得可以開心地去散步。怎料下一刻，車門便關上了，獨留雪橇犬在荒涼的公路旁。雖然雪橇犬趕緊拔腿狂奔，無奈根本追不上車子的速度，最終只能落寞地看着車子離開。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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Joy心痛地表示，「我實在不知道在車上的人心裏有何感受，他們在倒後鏡裏，看到雪橇犬拼命在追趕，但他們卻完全沒想過要停車。作為一個人，怎可以這樣對待毛孩，怎能如此冷血！」

網民看到這棄養影片後，也深感憤怒。「把棄養的人送到漆黑的房子裏，給我5分鐘，我會讓他們好好反省」、「為何要這樣做，我邊看影片邊在哭泣」、「我無法理解，怎麼會有人對毛孩這樣做！人不是應有血性的嗎？」、「請別傷害毛孩，流浪不是牠們的意願。」

▼▼同場加映：日前外國有名網民帶家中雪橇犬外出散步時，買了一隻可愛的兔公仔送給牠做禮物，得到新玩具後，狗狗帶著步伐輕快地趕回家，好像急著跟家中的伙伴炫耀一番。誰知就網民打開門的瞬間，便發生了慘不忍睹的悲劇……▼▼



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▼▼同場加映：對貓狗來說，用舌頭舔毛梳理毛髮，是牠們先天的本能，若戴上了頸罩後，毛孩們的心情明顯會低落。但在日本，便有一隻雪橇犬對這個頸罩很是滿意，因為牠找到了這罩的另類新用途。▼▼



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