張曦雯3000萬豪宅曝光　客廳夠20人開派對　柴犬、摺耳貓陪玩VR

無綫藝人張曦雯（Kelly）不時會在社交平台上，分享自己的生活瑣事，更會和家中貓狗合照留下點滴。而從這些相片中，便能一窺她的豪宅真貌。據悉她現在居住在北角半山，價值3000萬的單位。大廳足夠闊落，能容納20人開派對！早前她更在家中玩VR遊戲，柴犬在旁觀看也不撞到牠！



疫情前Kelly曾招待好友，20人在家裏開派對！（ig@kelllycheun）

一向愛犬如命的張曦雯（Kelly），不時會為家中貓狗拍照留念，更常常帶牠們遊山玩水。不過，受疫情影響，現在大多只能宅在家中。毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

早前，Kelly便分享了多張與柴犬Nala一起「吃」生日蛋糕的相片，不過大家重點落在Kelly身後的香閨！據悉這裏是北角半山的豪宅，價值逾3000萬。在旁的大鞋櫃有10層之高，能放進過百對鞋子！她更在客廳玩VR遊戲，就算柴犬在旁觀看也不會撞到牠！

點擊圖片放大看，張曦雯的半山豪宅有多大，以及她的貓狗生活日常！

+ 59

從Kelly分享出來的相片中，可見她家的設計是以簡約實用為主，並以白色、米色及灰色作主調，地上有大型毛地毯，牆上有色彩豐富的掛畫，令整個很有溫暖的感覺。加上家裏有柴犬Nala和摺耳貓Louie，令整個家變得熱鬧！

▼▼同場加映：一代書展寫真女神傅穎（Theresa），早前拍片公開她在南昌站「匯璽」對海的「迷你豪宅」，據匯璽的樓盤資料指，她兩房間隔單位，實用面積約468呎，市值至少1200萬，而租金至少2.6萬。雖然Theresa居住的單位面積不大，但絕對是麻雀雖小，五臟俱全，而且露台還有一個無敵海景！▼▼



▾點撃圖片放大：看Theresa對海「迷你豪宅」內部▾

+ 28

點擊連結看全文：傅穎南昌站匯璽兩房「迷你豪宅」曝光 捲耳貓每天歎無敵大海景

▼▼同場加映：森美由商台DJ發展到視影界，更是行內的金牌司儀。森美擁有3個單位，有傳其身家已經逾半億，他在2004年為了讓兒子擁有更好的校網，於是購入位於九龍塘廣播道的嘉皇臺，及後於2008年購入相鄰的單位，並將單位打通至1700呎，讓家人有更寬敞的生活空間。▼▼



▾▾▾森美1700呎豪宅十足影樓？！點撃圖片放大：看內部超靚裝修▾▾▾

