狗狗冷知識｜夏天放狗要注意時間？4大事項帶狗狗散步前必讀

毛爸媽們帶著毛孩們外出散步了這麼久，有沒有想過狗狗這麼喜歡散步的原因是什麼呢？為什麼每次散步時總是特別開心呢？是因為外面比家裡好？還是外頭有著一股神秘氣息吸引牠呢？散步需要準備什麼？有沒有散步又有多少影響？到底散步對毛孩們有多麼重要呢？這次就讓我們來討論關於「散步」這檔事。



▼帶狗狗散步前知多啲！（按圖了解👇👇👇）

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1. 散步的重要性與影響

一般來說「散步」對狗狗來說是開心而且興奮的。外頭氣味與家中大不相同，天生有個好嗅覺的狗狗，對於外頭較複雜的氣息，更能引起牠大大的好奇心而勾起探索的慾望，也是消耗體力的好方式。所以通常帶狗狗散步除了配合狗狗本能上大小便的習性外，也能讓狗狗調劑身心。

平日較少散步的狗狗，在精力上無法獲得釋放，可是容易引發疾病的，怎麼說呢？其實狗狗也會得抑鬱症。狗狗抑鬱症狀與人差不多（例如：情緒不穩、容易沮喪、沒自信）。所以，為了減少上述狀況的發生，我們可以透過「散步」產生快樂的心情，同時也能提升毛孩對於狗與狗之間社會化的能力。

2. 散步前的小準備

雖說只是散步，基本配件也是不能少的，包括：

食物：零食、喝水碗（壺）……等。

必需用品：撿便袋、紙巾、濕紙巾、小紗巾、小梳子、驅蟲用品……等。

備用藥：眼藥水（或食鹽水）、寵物萬用藥膏……等。

其他：牽繩、散步燈（夜晚用）、雨衣、寵物推車或寵物背袋。



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3. 散步時間及突發狀況的處置

每次散步都可以帶給狗狗愉快的心情，時間上依照狗體型而定，通常介於15-30分鐘*，若較沒有太多的時間，也可以調整為「次數多時間短」的方式，例如：原本一天1次15分，調整為一天3次，每次5分鐘，也可以達到相同效果。

*個性易緊張的狗狗盡量縮短散步時間，以避免因心理引起生理的不適。以筆者家的狗狗臭小Q為例，牠只要外出就易緊張，嚴重時會引發過度換氣，後來即依此症狀而逐漸將牠散步時間縮短，且同時隨身備著「運動用氧氣瓶」。



若狗狗因為某些原因始終不願散步也不要勉強，可以先了解原因，再漸進式引導及調整。

每日散步的時間點，可依季節來進行調整，避免狗狗產生身體不適，例如：

- 夏季：上午6:00~9:00或傍晚17:00 以後（務必隨時提供水分） 。

- 冬季：全天均可，外出要注意保暖。



在散步期間可能會遇到一些突發狀況（例如：與其他狗狗可能發生衝突、追逐、好奇等），所以除了必須時時將焦點放在毛孩身上外，我們自己也要先一步注意周圍狀況，才可針對狀況而因應。

4. 散步後的小叮嚀

散步返家後的狗狗處在疲累狀態，得先讓狗狗補充水份，自行休息並視狀況不同，可適時給予液態營養品或是少量餵食，以免消化不良。清潔上，在返家後多少會沾染些髒污，尤其是腳底，可以使用濕毛巾來清潔乾淨。

看來簡單的散步也是門不小的學問。今天帶寶貝出門散步了嗎？安排一場屬於你和寶貝的休閒散步吧！小叮嚀：出門帶寶貝散步記得隨時注意並清理大小便，一起做個好榜樣主人。

▼▼同場加映：馬來西亞一名飼主在客廳睡覺的時候，不斷被愛犬騷擾，牠除了失常狂吠，還不斷咬飼主的臉頰、拉扯飼主的頭髮和衣服。飼主無奈只好把狗趕出屋外，怎料狗狗竟再一次衝入屋中吵醒主人。不堪其擾的飼主只好起身帶狗狗出外，才驚覺自己死裡逃生！▼▼



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