拉布拉多｜退休導盲犬8年後重遇恩人　尾巴動作表達內心超激動

狗狗的記性往往超乎你想像，縱使分開了8年，但牠還沒把你忘掉。

這隻導盲犬Quinby的故事，由現在收養牠的台灣家庭所分享出來。原來，媽媽與Quinby在8年前便結下了緣，當時Quinby曾寄養在她家接近兩年，讓牠接受訓練及社會化，然後才正式擔任導盲犬工作。沒想到，8年後Quinby退休，牠竟然能再回到寄養家庭生活，並從此成為一家人。



拉布拉多犬Quinby，是在2012年日本關西導盲犬學校裏出生。當牠在4個月大時，便被安排來到台灣導盲犬協會，並交托寄養家庭張小姐家中。經過接近兩年的訓練與社會化後，Quinby便正式成為導盲犬，開始為盲人服務。

8年時間匆匆飛逝，Quinby因健康出了點小問題，需要提早退休。沒想到機緣巧合下，牠又回到張小姐家。但這次，牠不再是寄養在這裏，而是正式成為家中一份子。當Quinby坐在張小姐的車裏時，牠完全不敢置信，幸福來得太突然了。回到家中看到8年沒見面的姐姐時，牠的尾巴動作更是反應了當時激動心情。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，當Quinby知道牠有一個永遠的家時，牠的尾巴完全表露出心情！

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雖然工作中的導盲犬很可愛，但牠們真的是在認真工作，遇到時不應打擾。還記得什麼是三不一問嗎？

「三不一問」？

如在街上遇上導盲犬，我們必需緊記四件事，又稱為「三不一問」，這也是遇上導盲犬時的禮儀 ：

不干擾：不要以聲音、手勢吸引導盲犬的注意力。不要在使用者未經同意的狀況下，任意撫摸導盲犬。

不餵食：絕對不要以任何食物吸引或餵食導盲犬。

不拒絕：歡迎導盲犬進入公共場所

一問：當你看到視障人士在公共地方猶豫徘徊不前時，主動詢問是否需要您的協助。如果想要認識導盲犬，請先徵求使用者的同意。

不少人看到Quinby的故事後都被感動了，牠辛勞大半生，為人類服務，終於可以休息，好好享受狗生。「讓我想起導盲犬小Q的劇情」、「謝謝你們對導盲犬的照顧，很令人感動」、「能回到原始的寄養家庭真的好棒，毛孩其實都會記得第一個家庭的幸福」、「明明是幸福的，為什麼會覺得感傷，噴眼淚」、「明明是幸福的，為什麼會覺得感傷，噴眼淚」。

▼▼同場加映：導盲犬一生都為人類服務，實在值得表揚。但導盲犬在馬來西亞，卻沒有受到重視。導盲犬至今於馬來西亞仍未被正式承認，因此全國僅得一隻導盲犬──拉布拉多犬Lashawn。然而，Lashawn在日前不幸病逝，臨終前仍未見證到導盲犬被「正名」，為牠一生畫上遺憾的句號。▼▼



▼▼▼▼▼點擊放大看Lashawn和飼主Stevens相遇的故事▼▼▼▼▼



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點擊連結看全文：馬來西亞唯一導盲犬病逝 鞠躬盡瘁仍未達成這「卑微遺願」

▼▼同場加映：這宗棄養事件，發生在四川省甘孜州的折多山。這裏是一座高4962米的山峰，四周環境秀麗，是很適合徒步行山的好地方。只是6月中旬，有人駕車途經山上，卻在荒山野嶺裏，看到有黑色小點在慢慢移動。當車子放慢車速後，才發現是一隻黑色狗正在追上來。▼▼



▼▼點擊圖片放大看，究竟黑拉拉做了什麼行為，令大家不忍心棄牠不顧呢？▼▼

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