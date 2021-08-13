「親愛的柳丁弟弟啊，你怎麼在姊姊的生日當天離開呢？未來我將永遠記得，我的生日就是你的忌日......」

台灣一隻全身癱瘓的16歲拉布拉多「Polo」，兩個多月前喉嚨的淋巴發炎開始食慾不振，家人們一直憂心忡忡。上月底，媽媽有晚突然夢到一位身穿古代衣服的白衣仙女來到家中，對狗狗微笑，她當初還不知道是甚麼回事，隔天才知原來是一個悲劇暗示。



Polo陪伴一家人長達16年。（受訪者提供）

狗主芙兒接受《香港01》訪問時表示，乖巧的Polo非常親人，全家人都把牠當成最小的弟弟來看待，她一向稱Polo為「柳丁」，這個名字是她對愛犬的專屬稱號。Polo最黏爸媽，芙兒三姊妹反而只是狗奴才，負責幫忙洗澡、買玩具及帶牠看醫生。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

年老時的Polo全身都有骨刺，長期癱瘓在床，後來亦患上失智，雙目漸漸失明。兩個多月前，Polo喉嚨淋巴發炎令牠食慾不振，要姐姐親手餵牠吃肉片、水果片及用奶樽餵水。

上月29日是芙兒33歲生日，一家人打算為她籌備生日，就在前一晚，媽媽發夢看到一位身穿古代白色衣服的長髮仙女來到家中，一直對狗狗微笑，媽媽在夢中還對她奉上兩籃生果。媽媽對此大感不惑，隔天才明白一切都是一個悲劇暗示……

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對於生日當天，經歷如此大的打擊，芙兒直言很難面對，難以釋懷，「本以為是快樂的慶生日，全家卻愁雲慘淡，哭到不行。」芙兒感謝愛犬這些年帶給他們家的美好回憶，一家人永遠愛狗狗。

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▼▼同場加映：台灣狗主早前指，家中金毛尋回犬大約一年半前，因腦膜瘤離世。當時狗狗體型太大，沒有醫生願意冒風險做手術，只能採取安寧治療，媽媽感到非常無助及內疚，久久未能釋懷。直至最近，她才得知原來狗狗患病時，知道自己時間無多，一早已經為媽媽準備一份禮物，長伴媽媽左右。▼▼



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▼▼同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，日前家中16歲的唐貓「咪獎」因器官衰竭，四天不吃不喝，媽媽決定忍痛安樂死牠。一家人傷痛地抱著咪獎遺體，回鄉下的農田安葬。在下葬時，孝順的咪獎原來一早已經為家人準備了一份貼心禮物，希望他們可以釋懷。▼▼



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