狗狗冷知識｜毛孩為何忽視你呼喚牠？可能牠還想在寵物公園遊玩

喚名原理：從心理學的觀點，毛孩對名字如果產生了好的連結，當這些名字出現時會做出反應：跑到你身邊、看你、對你笑、搖著尾巴、把手放你身上、把注意力集中在你身上、等著你給予回饋；儘管只是一個微笑說好乖，牠都會樂此不疲，加上情緒、肢體動作等等細微訊號，讓毛孩馬上理解了：「在找我啊！怎麼啦？」



從動物通心（Animal Communication）角度解析，當在喊名字時，同時間傳遞「牠跑過來、看著你」等的畫面訊息，讓牠立刻接收並且得以做出反應。不管用哪一種角度去切入理解毛孩如何回應對牠的叫喚，都可以得到合理的解釋。

說到這，您可能會有疑問：「為什麼有時候我叫牠牠都不理我？」「為什麼除了我之外的人叫牠，牠都沒反應？」這個問題只需要重新思考：「為什麼一叫名字毛孩就要回應呢？更何況是毫不相識的陌生人。」

毛孩常常叫不回來嗎？（點擊圖片查看👇👇👇）

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1. 名字產生了不好的連結

有些家長當毛孩做錯了事會生氣地大喊名字：「XXX，你給我過來！」（毛孩心想：「好可怕，我不敢過去……」）負面情緒及肢體語言已和名字產生了不好的連結，往後叫喚牠的名字，就得花更多力氣與正向訊息發生關係，才有可能再修正回來。

還有些陌生人一來，就會叫毛孩的名字並且靠牠很近（毛孩心想：「你是誰？我不認識你啊！為什麼要靠我這麼近？好奇怪喔！」）

2. 其他外在因素

毛孩的個性、成長環境、教育方式，都深深影響著牠的行為。加上不同的情境、環境、時間，都是造成行為變動的因素。比如說，去寵物公園遊玩，叫名字的時候可能就是要回家了，可是牠還想玩怎麼辦？牠沒辦法用說話的方式溝通，於是選擇忽視叫喚來表達牠想留下的想法。

自我反省／反省能力

當質疑毛孩行為的時候，回過頭想想自己：「有陌生人在路上叫你過去，你會第一時間靠過去嗎？當家人帶有情緒的叫你的名字，難道不會感到困惑／害怕嗎？」

毛孩其實經常是主動溝通的，反而是家長時常忽略了他們的感受。當一個好家長，首要的條件即是具備自我反省／反思的能力。

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