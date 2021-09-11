柴柴「影分身」緊盯主人工作！像餓肚子在控訴：為什麼還不開飯？

毛小孩的萌樣真的惹人疼愛！一名女子表示自己為工作趕工，身邊的8隻柴犬都在緊盯她，彷彿在說「為什麼還不開飯」，模樣雖然可愛，但也讓她笑說鬼月時別這樣子好嗎，讓網友大讚超可愛。



Facebook「散柴shiba童子の生活日常2.0」常分享與柴犬的可愛互動，表示日前坐在工作桌前趕工，「卻有好幾雙目光從我的身側頻頻傳來」，原來是8隻可愛柴柴正在癡癡望著她，看起來像餓肚子告訴主人：「飯呢？到底為什麼還不開飯？」不僅成為她的平時壓力日常，剛好也正逢農曆七月，讓她也向柴柴喊話，「答應姐姐，這個鬼月不可以這樣ㄗ（子），好嗎？」該文也同步貼到「柴犬司令部」引起不少討論。

按下圖看清柴柴「影分身」照及日常生活萌照！

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不少網友直呼超可愛、「奴才正在為你們的飯飯努力」、「根本複製臉」、「我以為看到複製貼上」，也因為Po文者喊出「8隻」柴犬，才讓一度以為只有7隻柴犬的網友驚覺裡面原來有「隱藏版」黑柴，被笑稱是「柴柴影之分身」，讓她事後再到Facebook貼出黑柴照淘氣回應：「聽說昨天我被自動消失（指網友在照片裡找不到牠）。」、「怎麼可以霸凌這樣可愛的我。」

▼▼同場加映：台灣有隻柴犬「饅頭」從小就討厭洗澡，每當聽到「饅頭洗澡」一話時，牠都會秒速跑走。有一年冬天，饅頭已經3個月無沖涼，全身發出濃濃異味，姨姨受不了就拉牠去浴室大清洗。誰知報復心超強的饅頭，洗澡後竟然想到用自己的大便復仇，姨姨入到房後，見到眼前一幕後，隨即崩潰。▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，究竟饅頭如何利用大便，進行復仇計劃？▾▾▾



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