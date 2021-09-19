狗狗遭時速130公里汽車撞倒　下秒驚見牠大難不死

被高速行駛的汽車正面撞上，任何動物都難逃一死，卻有隻狗即使遇到這樣的狀況，竟然能輕傷逃過一劫，令人嘖嘖稱奇。



外媒報導，意大利有隻狗闖入高速公路，被一輛汽車以時速130公里的速度撞上。感覺撞上異物的駕駛立刻下車查看，發現狗狗卡在車牌下的格柵裡。原以為狗狗必死無疑，沒想到牠竟然還活著。

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駕駛趕緊打電話給動物醫院，叫來救護車將狗狗送醫急救。令人意外的是，這隻大難不死的狗狗除了前腳有多處骨折以外，沒有受到任何致命的傷害；做了腦部、神經、脊椎等進一步檢查，也並未發現損傷。

這隻大難不死的狗狗被取名為Paraflu，救助牠的動物醫院獸醫Jimmy Dotti將事件PO上Facebook。目前Paraflu正在逐漸康復中，等完全恢復健康後將開放認養。

網友直呼真是奇蹟：「遇到這種是也能生還，太驚人了」、「真是隻幸運的狗，這樣的好運也能帶給新的主人吧」、「大難不死必有後福」。

▼▼同場加映：在加拿大有一對一起生活8年的貓狗，在今年年初時，被原主人棄養。動保組織Saving Grace Animal Society接到通知後，便將牠們接手照顧。當看到這對貓狗後，義工們便知道牠們是不可分割的一對。牠們都是8歲，但狗狗Spike天生失明，而身旁的貓咪Max，原來就是牠生活日常的好拍檔。▼▼



點擊圖片放大看，狗狗Spike與貓咪Max之間的羈絆有多深，以及牠們最終命運如何？



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▼▼同場加映：狗狗從來不與人計較，牠是人類最忠誠的朋友。在羅馬尼亞，有單車手夜間獨自騎車到山區練習，沒想到卻發生意外，摔倒在地上不能走動，在四野無人之際，卻遇到一隻狗狗。而這時狗狗更做了一個窩心舉動，保住了單車手一命，令他極之感動。▼▼



【點擊圖片看看這隻陌生的流浪狗，牠究竟做了什麼令單車手感動萬分】



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