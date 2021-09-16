以為黑貓叼老鼠到水碗旁準備當晚餐　下秒做出奇舉動令爸哭笑不得

誰說貓和老鼠一定是宿世仇敵？這個故事將打破你的傳統概念。

在智利，網民Benjamín Sagredo近日分享了他的有趣生活點滴。他家的貓咪Simon，近日遇上了一隻老鼠。正當他還以為貓咪會玩弄老鼠，然後將牠當成晚餐時，令人意外的一幕出現在他眼前了。



智利網民Benjamín Sagredo的家裏，養了一隻叫Simon的黑貓。平日Simon懶洋洋的，對什麼事也不太起勁。雖然如此，Benjamín還是認為即使貓咪Simon再懶，但牠應該跟普通貓咪一樣，會出手驅趕老鼠，為民除害。但事實上，Benjamín還是低估了Simon。

幾周前，Benjamín留意到家裏有老鼠出現，本以為貓咪Simon應很快便會把老鼠趕走。沒想到，最終這小老鼠非但沒有離開，反而是留了在家中。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟為何小老鼠沒有被貓咪Simon驅趕走呢？這個結局可能超出你預期。

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對於貓和老鼠成為密友的故事，網民感到很不可異議。果然訪間的傳聞是不太可信，貓和老鼠不是什麼宿敵，牠們是能成為好朋友的。「這個組合很不一般」、「腦洞大開，這樣也能成為朋友？」、「是否喵星人想養大老鼠，肥美點才拿來吃？」、「不知牠們是用什麼方法來溝通的。」

台灣有網民在社交平台表示，兩星期前有一隻挪威森林貓「慕夏」突然在半夜闖入她家，並大搖大擺地在她家中的貓砂盆解放及吃了三個罐頭，之後更在屋內四圍巡視、向她討抱兼霸睡床。網民整晚不停服侍巨貓，同時持續在群組更新過十小時的勞役過程，她的厭世愛睏樣更令網民笑瘋！



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▼▼同場加映：近日，日本有貓奴家中的小黑貓走失。她在街上不斷呼喊貓咪名字，又走到公園與暗角尋找，但一直沒看到小黑貓的蹤影。正當她徬徨無助時，她看到公園裏有流浪貓，並想起一個都市傳說，於是她嘗試照着去做。結果……▼▼



點擊圖片放大看，究竟向流浪貓求助找回愛貓的都市傳說是否真的可行呢？

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