布偶貓｜趴在地上乘涼結果卻「融化」了？網民笑說：好大隻好可愛

貓咪的身體構造相當柔軟，因此能做出一些令人驚奇的動作，甚至還有「貓咪是液體」的說法。最近一位日本網友，就發現貓咪不只是液體，甚至在大熱天下，還會出現「融化」的現象。



根據日本媒體《ねとらぼ》報導，日本Twitter網友「KRAUSER_MKM1000」最近分享一張照片，表示他家飼養重達8.3公斤的布偶貓，在大熱天下趴著，由於儘可能想要讓身體接觸到地面乘涼，因此出現攤在地板上的樣子，就像遇熱融化一樣。

按圖放大看：布偶貓「融化」現象及日常生活萌照▼▼▼

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報導指出，布偶貓的雄性成貓體重大約落在5到9公斤，最多則可達10公斤。因此這隻貓可說算是相當有份量，但還不至於太胖的體重。而牠柔順的毛，以及清澈的大眼睛，令許多飼主愛不釋手。

許多網友紛紛回應「好大隻好可愛」、「我家的布偶貓也會融化這招」、「要通過還會不好意思」、「毛居然可以這麼膨」、「除了臉都融化了」、「有8.3公斤啊！好想抱抱看」、「好想摸摸」、「放著居然就絨毯化了」、「已經不是貓了」、「眼睛閃閃發亮毛色也好美喔」。

▼▼同場加映：不少貓咪身上都有著漂亮的花紋，令貓主著迷。



台灣網民近月領養了一隻親人的虎斑橘貓，牠時常都會喵喵叫，要家人陪牠玩耍。這天牠如常喵叫求主人關注，沒想到她一回頭，就見這隻小小的虎斑貓變種成「梅花鹿」！到底牠發生了什麼事呢？



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】