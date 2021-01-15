若然愛貓患上不治之症，你會不惜一切，尋找方法醫治牠嗎？ 台灣有貓主在社交平台表示，兩年半前家中11歲布偶貓「喵喵」患上甲狀腺亢進，醫生指該病在台灣無法根治，貓貓只剩下一至兩年壽命，除非將牠帶到美國進行治療，才會有一線生機。媽媽毅然決定抵押房子借貸，並辭工帶喵喵赴美就醫，扭轉命運。

喵喵性格乖巧，樣子長得像蝙蝠俠一樣。 (Instagram@the_cat_named_meowmeow)

貓主Clare接受《香港01》訪問時表示，11年前在一間破舊的寵物店領養喵喵，當時她大學畢業，得知貓咪被人棄養，心生憐憫：「我對牠一見鍾情，牠在籠裏主動伸手摸我，於是我立即說服弟弟一起帶牠回家。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

未滿一歲的喵喵，已經體弱多病，但尚算健康。後來Clare要到日本工作一年，將愛貓交給家人照顧，當時她每天都會跟喵喵視訊聊天。誰料當Clare回台後，發現貓咪性情大變，時常大叫，非常亢奮，後來才得知原來牠患上甲狀腺亢進。

當時醫生指該病在台灣無法根治，只能靠藥物治療或開刀，但也可能會死於其他併發症，估計喵喵只餘下一至兩年壽命，而唯一根治的方法就是到美國接受放射治療。為了醫治愛貓，媽媽決定抵押房子借貸，並且辭掉新工，陪愛貓到美國就醫，對抗命運！

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媽媽表示從來沒有後悔治療愛貓：「牠陪我經歷過不同的高山低谷，一早就是我的家人，我怎麼可能放棄牠。」

最近喵喵右肺發現團塊，可能需要做手術切除，風險非常大，惟媽媽堅定指出：「我會盡最大能力醫治牠，我知道這次不像以前一樣，有選擇可以治癒與否，但我只希望牠能保持健康，有良好的生活質素，可以多陪伴我們，我最大的夢想就是將牠帶回美國定居。」

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有貓主表示，早前收養了一隻唐貓「發財」，牠患有貓愛滋及末期腎衰竭，主人打算接牠回家作安寧治療。但最近她生活出現變動，發財開始食慾不振，不停嘔吐，令主人萌生為發財安樂死的念頭，誰料傳心師說出發財最動人情話，扭轉貓貓命運。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主早前表示，家中16歲唐狗「球球」因鼻咽癌離世，一家人悲慟不已。狗狗離世前行動大不如前，但仍堅持去廁所大小二便。在牠火化當天，撿骨師拿出骨灰，媽媽才明白當中的真正原因。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主表示，兩年前家中14歲唐狗「可米」突然患上罕見病，在診所離世，一家人無法接受，傷心欲絕。狗狗離開一天後，全家人竟不約而同感覺到可米回家，爸爸更指愛犬跟他擠床睡覺......▼▼

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