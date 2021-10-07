洪天明周家蔚逾二千呎三層獨立屋曝光　14歲貴婦狗獨佔超大沙發

近年藝人洪天明一直忙於在內地工作，少了留在香港家中。早前他便分享了一段與妻兒分隔8個月後，再次重逢的驚喜影片，意外令他的2000呎獨立屋曝光。其實，洪天明和妻子周家蔚育有兩個兒子，8歲的洪大仁（TJ）和5歲半的洪竟琋外，家中還有一隻老貴婦狗Fluffy。



藝人洪天明近年經常到內地工作，加上疫情關係，令他留在香港的日子不多。但他仍會用視像電話與家人聯繫。今年2月，他難得回港休息，但原來已和妻兒分享了足足8個月。當時他瞞着孩子回家，並拍下了一段溫馨的重逢畫面。

也因為此，洪天明位於比華利山的三層獨立屋也因而曝光。面積超過二千呎，客廳裝有60吋大電視，飯廳放有一張十人大飯檯，旁邊有一個大玻璃櫃展示玩具，樓梯轉角也放了一隻大大隻的多啦A夢。

洪天明和周家蔚都是愛狗之人，雖然不是經常分享狗狗生活照，但從過去接受傳媒採訪時可以得知，他們兩人都很喜歡毛孩，現在留在洪天明家中的14歲貴婦狗Fluffy。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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在洪天明與周家蔚的薰陶下，兩個孩子們都很喜歡毛孩。有次帶狗狗去看獸醫，孩子們便緊張地問，擔心狗狗有事。由此可見，孩子們在狗狗的陪同成長下，變得感情更豐富，更有同理心。這些經歷，是沒有養毛孩的小朋友難以得到的。

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