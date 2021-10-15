退役賽犬超特別生日體驗！跟新飼主一齊搭商務艙　空姐更為牠慶生

多數人終其一生都沒搭過國際航班的商務艙，但退役賽犬路易士（Lewis）九月底不只搭乘商務艙從澳洲前往意大利，還在機上開心慶生。



路易士的飼主從澳洲收容所Greyt Grays Rescue領養牠後，就舉家搬遷到意大利。路易士原本要被放進新加坡航空公司的貨艙，但航空公司發現當天機位很空，就將路易士安置到搭乘商務艙飼主的身邊。

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Greyt Grays Rescue在社群平台透露機組人員稱路易士是他們看過最棒、訓練有素的狗，甚至拿糕點、生日牌為牠慶生，笑說：「路易士被寵壞了。」

網友讚許新加坡航空公司寬待老狗的方式表示：「他們讓路易士坐商務艙！好棒的故事！對路易士來說真是一次大冒險」、「令人印象深刻的經歷！幸運的狗狗能乘坐商務艙，真是不錯的生日禮物。希望我的狗也能得到這種款待」

▼▼同場加映：「希望牠投胎來當我們的孩子，若是牠來投胎，務必在手上做個記號，讓我們知道是牠來投胎了！」台灣狗主Tomoko Oda在年多前，與心愛的12歲老拉拉屁熊送別，當時便留下這深情話語。沒想到，年多後女兒出生了，在她身上，便處處看到拉拉的影子。▼▼



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▼▼同場加映：台灣有隻柴犬「饅頭」從小就討厭洗澡，每當聽到「饅頭洗澡」一話時，牠都會秒速跑走。有一年冬天，饅頭已經3個月無沖涼，全身發出濃濃異味，姨姨受不了就拉牠去浴室大清洗。誰知報復心超強的饅頭，洗澡後竟然想到用自己的大便復仇，姨姨入到房後，見到眼前一幕後，隨即崩潰。▼▼



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