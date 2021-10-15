唐貓｜流浪母貓入屋後失常喵喵叫　這天三顆小麻糬找上門　媽嚇呆

動物界的親情，有時是超乎人類的想像。

這則動人故事發生在台灣，三年前一隻流浪貓「瑞瑞」來到Dabao Kuo家附近討吃，之後貓貓突然消失，她遍尋不果，以為牠已經遭遇不幸。數月後瑞瑞居然頂著大肚子再次出現，Dabao Kuo把握時機將牠誘捕，但瑞瑞入屋後不停失常喵喵叫，三天後竟然有三隻小貓找上門，令她嚇呆。



流浪貓瑞瑞三年前開始上門討吃。（受訪者提供）

貓主Dabao Kuo接受《香港01》訪問時表示，2018年末，隔壁家門口出現一隻很可愛的貓咪，她開始餵貓咪吃飯，還幫牠取名「瑞瑞」。貓貓每天都會定時上門討吃，但一年前卻突然消失：「原本以為牠消失一兩天就會出現，結果好一陣子都沒出現，我每天都在擔心瑞瑞，甚至四處找牠，但都無果。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Dabao Kuo慢慢地從擔心瑞瑞到接受牠失蹤的事實，深感後悔當初沒有將牠收養。誰知7個月前，瑞瑞突然出現，更疑似懷孕！牠防備心變得很重，脾氣很差，但每天都依舊上門吃飯。之後Dabao Kuo推算瑞瑞已經在外面生產，小貓亦應該長大．她不想再失去瑞瑞，決定將牠誘捕絕育。

「事情很順利，我把瑞瑞誘捕進籠．但牠被關在騎樓的時候，一直叫得很不尋常，起初以為牠又在發情。」結果三天後，居然有三隻小貓跑上門......

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Dabao Kuo想不到貓咪原來如此有靈性，當中的親情更遠超乎她想像，「一直以為是媽媽才會找小孩，沒想到貓界也有千里尋母的故事，很謝謝瑞瑞能讓我們再相遇，我會好好照顧牠們，讓牠們有個安全的避風港。」

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▼▼台灣有貓主表示，早前一直餵養的流浪貓「斑斑」，突然消失三天。當再見到牠時，斑斑竟然躲在店外廢棄的紙箱裏，眼睛被狗咬到爆開，口鼻都撕裂。斑斑送到醫院搶救時，獸醫發現原來牠懷孕，要緊急剖腹，究竟最後斑斑能否母子平安呢？▼▼



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▼▼台灣貓主日前表示，兩年前遇到一隻癱瘓流浪貓「阿吉」，當時醫生推斷牠是被前主人打傷後丟出來，建議安樂死。方小姐堅拒，並用盡方法醫治牠。兩年過去，阿吉依然健在，最近還懂得報答姐姐當初的不殺之恩，令她感動不已。▼▼



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