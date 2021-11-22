老貓便祕靠飲食可以解決　兩個方法改善貓排便問題

貓咪和人是一樣的，年齡大了就變的不太愛動了，平時就是比較慵懶地躺在地上、沙發上、窗子上曬太陽。一旦貓咪年齡大了之後各方面的身體機能也會出現退化，最明顯的就是腸胃出現了退化。



腸道的蠕動變慢，導致貓咪出現了便秘的情況。所以老年貓的日常生活是一定要注意的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾▾▾老貓便秘整天感到不適？點撃圖片放大：看貓咪大便暢通的兩個方法▾▾▾

+ 3

1、轉用老年貓咪專用貓糧

老年貓咪腸胃本來就不好，吃的東西十分有講究，不能把普通成年貓糧給貓咪來吃。老年貓糧要選擇比較好消化，適合老年貓咪吃，如果貓咪便秘了，家裏又沒有老年貓用的貓糧，建議給老年貓咪吃點粥，可以適當拌入些肉碎，幫助貓咪增加食欲。同時注意貓咪喝水情況，如果不貓咪不愛喝水，必要的時候需要強行灌水。有的寵物主人不忍心，那麼就相當於害了貓咪，今天的一切都因寵物主人造成的，逃脫不了關係。

2、適當補充益生菌

研究表明，益生菌是身體有益的活菌，對於貓咪便秘產生有益的作用，例如改善胃腸道微生態，增加結腸蠕動，可以顯著改善排便不暢，緩解便秘。但市場上關於貓用益生菌比較雜。主要原因在於寵物市場門檻低，缺乏相應有效度，寵主購買時應多比較。

老年貓除了日常生活中的飲食需要家長們去多多注意，平時也需要帶著貓咪多走動走動，有院子那就更好不過了，可以在院子裏陪貓咪玩耍。沒有院子的可以使用逗貓棒，來促使貓咪運動。

相關文章：睡眠時間變長是衰老現象 12大貓咪高齡徵兆貓主必讀▾▾▾

+ 9

相關文章：6大行為貓咪可能罹患認知障礙 多半發生在高齡11歲以上▾▾▾

+ 2

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】