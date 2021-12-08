媽為失明狗找狗伴　意外養到失散多年的親人　醫生檢查揭驚人真相

美國田納西州女性Jane Flanders Salazar日前為逐漸失明的狗Diego尋找狗伴，沒想到竟在收容所意外認養到Diego的親妹妹。
Jane去年領養Diego後，帶牠檢查身體時發現牠眼睛的基因欠佳，5歲時可能就會失明，且無藥可醫，獸醫建議Jane再認養一隻狗幫Diego度過難關。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
Jane開始在當地收容所尋找Diego的新朋友，找到一隻長得很像Diego、體型較小的母狗Dixie，最後收養了牠。
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Jane帶Dixie檢查身體後發現牠的基因也有問題，未來可能會罹患椎間盤疾病。最讓Jane吃驚的是，檢查結果顯示Dixie跟Diego是親手足。
Jane推測2隻狗是「不負責飼主」的產物，因為牠們的測試結果都顯示是近親繁殖，可能導致健康問題。
Jane透露2隻狗目前相處融洽，Dixie對視力不佳的Diego非常友好、有求必應，2狗相親相愛。
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