與愛貓失散10年爸秒認出　回家後一個撒嬌行為令他哭崩

和貓咪之間的緣份,可能早已註定好。

這個感人的重逢故事,來自蘇格蘭的防止虐待動物協會(Scottish Society for Prevention of Cruelty to Animals,SSPCA)所分享出來。一隻叫Forbes的貓咪,在與主人失散10年後,竟然奇蹟被尋回。雖然牠長時間浪流,比從前瘦削了許多,但主人還是一眼就認出是牠!



在2011年的3月,虎斑貓Forbes在蘇格蘭Aberdeen的家走失了。當時主人Neil和Lucy Henderson兩人,已用盡一切方法尋找,向附近鄰居逐家逐戶拍門,並希望他們能幫忙檢查車庫和花園,看看能否找回Forbes。

只是,搜索行動持續了近9個月,始終沒有找到Forbes,全家人的心底都已作了最壞打算。在Forbes失踪後3年,Neil和妻子已從Aberdeen搬到Edinburgh,基本上已沒想過能和Forbes重遇。

但10年後,一通電話突然帶有Forbes的消息,令Neil和妻子的情緒相當激動。►毛孩子有IG了,來追蹤我們吧!

點擊圖片放大看,究竟貓咪Forbes做了什麼行為,令爸爸回憶殺湧現,幾乎要哭出來。

+ 14

現在的Forbes顯得特別親人,常常給Neil來個大大的擁抱,彷彿是在說「你這奴才去了什麼地方?我從來沒有忘記你」。

Neil表示:「我們從沒想過能與Forbes再次見面,這10年來牠一定很辛苦了。我和妻子在夢中曾看到Forbes出現,但這畢竟是夢。沒想到,今天夢境成真,Forbes回到我們身邊了。」Neil在接受傳媒採訪時,特別呼籲一定要給毛孩植入晶片,這是你和毛孩之間最可靠的尋回依據!

台灣一名網民早前在兒子上學的時候發生了一件趣事,事源那天她在檢查老師寫的聯絡簿時,竟發現老師留下了「注意兄弟相處狀況」的信息,隔天一早更被當面再提一次。然而她聽到弟弟的告狀理由後,得悉事實真相的媽媽,只好默默地拿出一張照片化解誤會!



▾▾點擊圖片放大看:到底媽媽讓老師看了一張什麼樣的照片呢?▾▾

+ 28

點擊連結看全文:美國短毛貓|老師懷疑6歲弟被哥欺負 媽用一張照片化解誤會

▼▼同場加映:台灣有貓主在Facebook「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」群組發帖文,指老公一直看輕貓社團的活躍人數,決定跟她打賭,如果愛貓照有每20個like,他就會買1條肉泥給貓貓。誰知大家反應熱烈,不到一日爸爸的銀包即刻肝硬化!▼▼



▼▼▼點擊圖片放大看,究竟爸爸的銀包,最後如何肝硬化?▼▼▼



+ 15

點擊連結看全文:唐貓|爸看輕愛貓照片吸引力跟媽打賭 不到一日銀包即肝硬化