與愛貓失散10年爸秒認出　回家後一個撒嬌行為令他哭崩

和貓咪之間的緣份，可能早已註定好。

這個感人的重逢故事，來自蘇格蘭的防止虐待動物協會（Scottish Society for Prevention of Cruelty to Animals，SSPCA）所分享出來。一隻叫Forbes的貓咪，在與主人失散10年後，竟然奇蹟被尋回。雖然牠長時間浪流，比從前瘦削了許多，但主人還是一眼就認出是牠！



在2011年的3月，虎斑貓Forbes在蘇格蘭Aberdeen的家走失了。當時主人Neil和Lucy Henderson兩人，已用盡一切方法尋找，向附近鄰居逐家逐戶拍門，並希望他們能幫忙檢查車庫和花園，看看能否找回Forbes。

只是，搜索行動持續了近9個月，始終沒有找到Forbes，全家人的心底都已作了最壞打算。在Forbes失踪後3年，Neil和妻子已從Aberdeen搬到Edinburgh，基本上已沒想過能和Forbes重遇。

但10年後，一通電話突然帶有Forbes的消息，令Neil和妻子的情緒相當激動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟貓咪Forbes做了什麼行為，令爸爸回憶殺湧現，幾乎要哭出來。

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現在的Forbes顯得特別親人，常常給Neil來個大大的擁抱，彷彿是在說「你這奴才去了什麼地方？我從來沒有忘記你」。

Neil表示：「我們從沒想過能與Forbes再次見面，這10年來牠一定很辛苦了。我和妻子在夢中曾看到Forbes出現，但這畢竟是夢。沒想到，今天夢境成真，Forbes回到我們身邊了。」Neil在接受傳媒採訪時，特別呼籲一定要給毛孩植入晶片，這是你和毛孩之間最可靠的尋回依據！

台灣一名網民早前在兒子上學的時候發生了一件趣事，事源那天她在檢查老師寫的聯絡簿時，竟發現老師留下了「注意兄弟相處狀況」的信息，隔天一早更被當面再提一次。然而她聽到弟弟的告狀理由後，得悉事實真相的媽媽，只好默默地拿出一張照片化解誤會！



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▼▼同場加映：台灣有貓主在Facebook「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」群組發帖文，指老公一直看輕貓社團的活躍人數，決定跟她打賭，如果愛貓照有每20個like，他就會買１條肉泥給貓貓。誰知大家反應熱烈，不到一日爸爸的銀包即刻肝硬化！▼▼



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