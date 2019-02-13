【感動故事】忠犬新春與主人失散　重逢後激動翻肚討摸

狗狗永遠也是人類最忠誠的朋友，台灣一隻唐狗於大年初一（5日）與主人失散，毛孩後來被善心人送抵市內一所動物收容所，飼主一家後來得知狗狗被尋獲的消息後，立即趕往收容所接回愛犬，豈料當狗狗看到主人再次出現眼前，竟激動至躺在地上翻肚討摸，不少網民得悉事件後立即恭賀說道：「一家可團圓了！」

黑妞與主人重逢時，竟立即露出非常興奮的模樣，還不停賴於地上翻肚子討摸，場面相當感動！（FB@楊懷民）

一直熱衷於幫助流浪動物的藝人楊懷民上周六（8日）於社交平台雀躍表示，「大年初一，自己登上客運的黑狗狗，經過2天的時間，終於跟主人重逢啦！」原來，這隻名為「黑妞」的狗狗，於新春期間疑被炮仗聲嚇到，情急之下跑到車子上躲避，毛孩在無人發現下就此被載到台北。

黑妞於新春期間疑被炮仗聲嚇到，情急之下跑到車子上躲避，毛孩在無人發現下就此被載到台北。（FB@楊懷民）

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楊懷民指小黑狗抵達台北後幸得善心人協助，被送到市內一所動物收容所，職員後來多番翻查資料才成功聯絡到主人，飼主一家得知狗狗被尋獲的消息後，立即趕往收容所接回愛犬，而最令人感動的是當黑妞與主人重逢時，竟立即露出非常興奮的模樣，還不停賴於地上翻肚子討摸，場面相當感動！

不少網民得知狗狗一家團聚後都紛紛表示祝賀。（FB@楊懷民）

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楊懷民事後亦有於社交平台提醒各寵主記緊為愛犬植入晶片：「如果黑妞有注射晶片，應該會在第一時間之內，就能跟主人連絡上囉！所以，為你的狗狗注射晶片，是非常重要的事喔！」



不少網民得知狗狗一家團聚後都紛紛表示祝賀，「真的太棒了，回到主人身邊」、「真的是最圓滿的結局，再次感謝所有幫忙的朋友們！」、「恭喜！要趕快替狗狗植入晶片」、「狗狗實在太幸運了」、「下次不可再亂跑了哦～」