聰明狗｜79種狗狗IQ排名公開！貴婦狗超聰明？柴犬智商排第幾？

寵物知識｜狗狗冷知識｜聰明狗狗｜說到狗狗智商排行，第一名總會讓人聯想到聰明絕頂的「邊境牧羊犬」，但原來細細隻的貴婦狗、蝴蝶犬都超聰明，公認愛拆家的哈士奇只排第50！立即閱讀內文看看你家狗狗聰不聰明！



這是人人都公認為最聰明的狗狗品種，邊境牧羊犬。（ig@border.collie.ig）

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79個品種狗狗智商排名大公開 邊境牧羊犬登榜首

美國哥倫比亞大學的一名心理學教授Stanley Coren，多年來一直研究不同狗狗的智商，並在1994年出版的《The Intelligence of Dogs》（犬類智商）一書中，從調適型智慧（理解事物的能力）、工作型智慧（服從指令的能力）、本能智慧（與生俱來的技能）等範疇，列出了79個品種的狗狗聰明程度，並綜合出狗狗聰明程度的排行榜。

為了研究的準確性，Stanley Coren在研究期間亦訪問了199名狗隻訓練員，並從他們的回應來判定狗狗的智力，最終列出79個品種的狗狗智力排行榜。

貴婦狗排名僅次邊境牧羊犬 超忠心金毛尋回犬排第4

當中毫無懸念穩拿第一的，自然是邊境牧羊犬，不但能夠辨識出1022個單字，甚至還懂得邏輯推理！但原來貴婦狗都超聰明，智商排名僅次於邊境牧羊犬，只要稍作訓練便可聽懂指令，有高智商與理解力！

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按圖即看10大聰明狗狗排行榜：

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【第10名】澳洲牧羊犬（Australian Cattle Dog）

【第9名】洛威拿（Rottweiler）

【第8名】蝴蝶犬（Pappillon）

【第7名】拉布拉多犬（Labrador Retriever）

【第6名】喜樂蒂牧羊犬（Shetland Sheepdog）

【第5名】都柏文犬（Doberman Pinscher）

【第4名】金毛尋回犬（Golden Retriever）

【第3名】德國牧羊犬（German Shepherd）

【第2名】貴婦狗（Poodle）

【第1名】邊境牧羊犬（Border Collie）



超可愛柴犬僅排49 鬥牛犬智商幾乎包尾

除了以上10種公認超聰明的狗狗，Stanley Coren亦有將其他品種的狗狗智商排名詳細列出。Coren認為結果具一定的說服力，但他同時也補充，指每隻狗狗都有不同情況，是否服從指令，有時候可能與智力無關，而每個品種都有例外個案，不應過份解讀當中排序。

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