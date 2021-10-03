貓貓冷知識｜貓亂尿尿床舖時常遭殃　教你10步驟解決貓咪尿床問題

會亂尿尿的貓咪比例不小，而會亂尿尿的原因實在太多，因此大多毛爸媽遇到這種情況通常是氣急敗壞又手忙腳亂。

文：Q小蓉／滔客



今天Q小編就來教大家如何一個步驟一個步驟解題，解決這令人困擾的行為。

如何貓咪解決尿床問題？（點圖下圖看清）👇👇👇

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步驟一：結紮（絕育）。

未結紮的貓咪受到荷爾蒙的影響，容易有噴尿的行為。雖然通常公貓比較有可能會噴尿，但母貓也有可能會出現這種行為。

一般建議，母貓的結紮年齡是滿六個月、公貓的結紮年齡是滿一歲。雖然等到貓咪發育狀況穩定之後再結紮會比較好，但若是已經開始出現噴尿行為，就必須儘早結紮，以免貓咪養成習慣，結紮後仍繼續噴尿。

通常結紮後，有一半以上的貓咪尿床問題就此解決。



步驟二：更換貓砂種類。

如果貓咪早已絕育，卻突然在貓砂盆以外的地方排泄，就有很大的可能是不喜歡目前使用的貓砂。

貓咪為了躲避天敵，不讓自己的排泄物散發味道暴露自己的行蹤，會將排泄物埋進土中，因此傳統的礦物砂較符合貓咪的天性。如果你使用的是木屑砂或大顆的球砂，甚至訓練貓咪使用人類的馬桶，貓咪排泄後無法撥土掩埋，就有可能亂尿尿。另外要注意的是，添加人工香精的貓砂對貓咪來說也有可能太香，使貓咪討厭貓砂。

想知道貓咪喜歡哪種貓砂，可以先用幾個小盒子裝各種類的貓砂，觀察貓咪都在哪一盆上廁所就知道了。

步驟三：增加貓砂盆數量並提高清理次數。

有些貓咪不喜歡和其他貓共用砂盆；有些貓則喜歡分別在不同的砂盆中便便和尿尿；有些貓則是砂盆太髒太臭就只好另覓「廁所」；還有些貓是因為廁所太遠，懶得走過去或是拉肚子，「嗯嗯」如滔滔江水綿延不絕排山倒海而來，只好就地解放，因此在不同的位置多擺幾個貓砂盆也是可以一試的方法。

飼主最常對愛貓有疑問的8大行為（按圖查看👇👇👇）

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步驟四：更換貓砂盆種類、樣式或位置。

還有一種可能是貓砂盆不適用。例如一般砂盆對大肥貓而言可能太窄；有些貓咪喜歡加蓋的砂盆，感覺較隱密；卻有些貓咪不愛有蓋的砂盆，覺得有壓迫感，因此沒有最好的，只有最適合的。

另外，貓砂盆應擺放在較隱密的位置。如果你上廁所時旁邊經常人來人往，想必也很難順暢地「解放」吧。

貓砂盆應該要多大？至少要讓貓咪在裡面可以轉身才行。

步驟五：送醫檢查。

如果上述步驟都已完成，貓咪卻還是亂尿尿，或許是健康上出了問題。腎結石、腎衰竭及膀胱炎等泌尿生殖系統疾病，或FIV、FeLV等病毒性疾病都可能會造成貓咪亂尿尿。

就醫前先觀察排泄次數、排泄物狀態，例如尿液的顏色及尿量等，送醫時告知醫生，可幫助醫生判斷病情。

步驟六：多多陪伴。

貓咪是相當敏感的動物，不論是環境或成員改變，例如搬家、有新生兒或新來的貓咪等，都可能造成貓咪的壓力。

即使平時在家時間不長，只要回家後多多跟他們說說話、按摩和陪玩，也可以緩和他們的心情、減低焦慮。

步驟七：移動或增加食碗位置。

如果上述步驟都做過了，貓咪還是會亂尿尿，那可能是因為貓咪已養成習慣。此時可以在牠亂尿尿的位置擺放食碗，因為貓咪習慣將生活、吃飯的區域和排泄的區域分開，這麼做或許會有效。

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步驟八：徹底清潔。

另一個可能是尿液殘留的味道並未完全清除乾淨。

清除殘留尿味的方法：

- 磁磚之類的光滑平面：先用乾布將尿擦乾，噴灑酒精後再乾擦。

- 床單之類的布料：用白醋加水（一比一）噴灑在布料上，悶住一小時讓醋的味道滲進布料後再以洗衣機清洗。

- 地毯、床墊等難以清洗的物體：灑上小蘇打粉，放置一晚後再用吸塵器吸淨。



步驟九：貓咪費洛蒙。

如果是多貓家庭或房子周圍有很多流浪貓，也有可能會使貓咪感到焦慮而噴尿劃地盤，此時可以試試貓咪費洛蒙，幫助他減輕焦慮。

步驟十：寵物溝通。

如果真的無計可施了，試試寵物溝通也無妨。畢竟有的時候或許真的是一些莫名其妙的原因，只有本貓可以回答啊。

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