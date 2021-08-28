狗狗冷知識｜口臭、體臭都是老化的警號　狗狗上年紀的6大徵兆

家長們一定聽過「七歲以上的狗狗就算是老犬」的說法，不過，年齡只是一個相對的判斷依據。品種、體型大小、遺傳等先天因素，以及運動、飲食、居住環境等後天因素，都會影響狗狗老化的速度及程度。因此，即使同樣是七歲的狗狗，有些可能還是活潑好動，有些則可能已經出現許多老化的徵兆。



狗狗身體的退化、不適，也會連帶著影響到狗狗的情緒及行為反應，因此，老化徵兆並不局限於身體所出現的症狀而已，家長們也必須一併地仔細觀察狗狗在情緒及行為上的轉變。

狗狗常見的老化徵兆（按圖看清！）

+ 6

一、 聽覺、視覺、嗅覺的衰退

對外界的聲響沒有反應、走路會撞到東西、對於氣味愈來愈不靈敏，是聽覺、視覺、嗅覺衰退的明顯症狀。

二、 毛髮顏色變淡、變白

有些狗狗除了毛髮顏色的改變外，也會因為免疫力降低、疾病等因素而產生許多皮膚問題，像是脫毛、反覆發炎、長出小肉瘤或是腫塊等等。

三、 器官功能退化

1. 心肺功能的退化：會讓狗狗容易疲倦、沒有活力，導致睡眠時間越來越長、不愛玩耍。

2. 腸胃消化功能的退化：會讓狗狗容易腹瀉、消化不良、沒有食慾，連帶影響了吸收營養的能力，導致體力降低。

3. 泌尿排泄功能的退化：會讓狗狗容易有便溺上的行為問題產生，例如：隨處大小便。

相關文章：狗狗喜歡抱大腿、吃嘔吐物？解答7個狗狗奇怪行為的背後原因（按圖預覽）

+ 10

四、 肌肉量減少

因為體力降低、活動量降低，而導致肌肉逐漸萎縮、整體的肌肉量減少。尤其腰部、臀部的肌肉萎縮，會讓狗狗後腿無力、步伐變小，甚至更嚴重一點會後肢癱瘓。

五、 體重急遽變化

食慾降低、消化功能退化、疾病等因素，會讓狗狗體重下降；而活動量減少、代謝功能降低等因素，則會讓狗狗體重上升。

六、 口臭、體臭

牙結石、腸胃消化功能退化、內臟疾病等等因素，可能會導致狗狗有口臭或體臭等問題。

當無法像以前一樣隨心所欲地行動時，狗狗會感到不知所措、不安，可能會變得敏感、黏人或無精打采。這時，要多花時間陪伴並給予安全舒適的生活環境，讓他們漸漸適應老化的轉變。

而身體上的病痛、不舒服，可能會讓狗狗不喜歡被觸摸，情緒上也容易焦慮、易怒，或是在行為上變得任性、不願意配合。這時，除了儘可能減輕他們身體上的不適、減少負面情緒的產生，也要比以往更有耐心、更溫柔地對待他們、與之相處。

對於狗狗來說，除了妥善的照護、營養均衡的飲食、舒適的生活環境以及適當的運動之外，最重要的莫過於家人的陪伴、關心以及滿滿的愛。備受呵護、寵愛的狗狗，不論是否面臨老化的病痛之苦，心中都會是幸福、快樂的。

相關文章：【狗散步】認清這200種路邊有毒植物 狗狗誤服可致死👇👇👇

+ 95

▼▼同場加映：一些創傷或許是窮盡一生也無法彌補的遺憾。



台灣一名網民近日在社交網站上分享了令她非常感動的一幕。網民表示自己在一年前領養了一隻柴犬奶奶，但因為牠過去在繁殖場的經歷，使牠無法和家中的狗狗相處，更不懂得如何向人撒嬌。沒想到新來的小哥基在短短一個月，便把柴犬奶奶緊鎖的心房打開，而背後的原因竟源於一次次的心碎別離。▼▼



【▾▾▾點擊圖片放大看：柔柔願意向小哥基打開心房的原因吧！▾▾▾】



+ 20

點擊連結看全文：柴犬｜孤僻老犬竟主動照顧小哥基 媽揭牠悲劇狗生 網民秒淚崩

【本文獲「滔客」授權轉載。】