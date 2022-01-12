貓狗主人最常犯的8大迷思　愛牠便放縱餵東西　這絕對是大錯特錯

隨著網路文化轉變，現在已經是個資訊爆炸的年代，很多未經追查證實或不負責任的網路文章，或是以純粹以製造假文章來提高分享率達到賺錢目的網站林立。

文： 墨汁／滔客



這些網路文章流傳或口耳相傳的許多關於貓狗的知識，都可能是錯誤訊息的來源，就讓我們來一起檢視一下，以下這8個最常見關於寵物的迷思。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，深入了解常常困擾寵主的這8個問題。

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迷思1：家貓不需要除蚤除蟲，也不需要持續「每月」防護！

錯錯錯！

首先，就算完全不出門，就真的不會接觸到各種蟲蚤了嗎？答案非也。家貓雖然不出門，跳蚤、心絲蟲、腸道寄生蟲等卻不難入侵家裡。未關緊的門窗或是破掉的紗窗、廚房廁所的管線，都是蟲蟲可以入侵家裡的路線。而人類每天進出家門，也很容易將各種「訪客」帶入家裡，例如若是你曾經過草坪或踩上戶外土壤，跳蚤、蟲子或壁蝨就很有可能跳上褲管或鞋子，跟著你回家。當回到家裡，他們就會尋找體溫較高又毛多的宿主（也就是貓咪或狗狗），跳到他們身上，成為難清除的棘手寄生蟲。市面上預防跳蚤和寄生蟲的藥劑很多，多半為每個月就要點一次，所以，為了保障寵物和主人的健康和生活品質，可別再認為可以省略每個月的防護嘍！

迷思2：結紮會使貓貓狗狗失去男性雄風、讓牠們變軟弱？

首先，我們需要先理解，貓貓狗狗對於「男性雄風」的概念，跟人類的感覺完全不同。所以，千萬不要把「自己的腳放入牠們的鞋裡」，用「自己若是被結紮了，一定很可憐.....」等「人類的角度」來思考結紮這件事。

絕育後的貓咪和狗狗會比較容易停止一些會影響主人生活的動作，例如比較不會噴尿、畫地盤、騎別的貓狗或是甚至人腳，但停止這些動作並不會讓牠們感到難過或自卑。這些動作是來自體內荷爾蒙的驅使，並非自我享受和意願的表現。所以，貓咪和狗狗結紮後，牠們的技能和品質特質並不會因為結紮而改變，主人不必擔心牠們原本會打獵、會喜歡追逐的個性改變。而且，牠們也不希望因為自身無法控制的「自然行為（天性）」而受到主人責備：為什麼亂尿尿！甚至被處罰。這才更冤枉！貓狗結紮更有助於預防攝護腺腫大和睪丸癌等疾病，是對寵物和主人都好的雙贏決定。

迷思3：噴尿只是貓咪畫地盤的方式

這可不一定！

雖然有時候貓咪會用噴尿來畫自己的地盤，但是貓咪若是常常不在貓砂盆裡面尿尿，可能是牠們健康亮燈的訊號，例如：尿道感染、膀胱結石、糖尿病或腎臟功能衰竭等都有可能。不恰當的排尿或是亂尿尿，有時也可能是代表你的貓咪非常的焦慮，心情飽受折磨。

建議貓主人們，若是你的貓咪一週內有超過2次不在貓砂盆裡尿尿的行為，就應該跟獸醫聯絡。當然你必須仔細觀察和紀錄貓咪這幾天的行為、精神、食慾和其他可疑舉動，獸醫師才能更準確的判斷貓咪的狀況。但如果你的貓咪一天內超過一次尿在貓砂盆外，或是進出貓砂盆很多次都沒有排尿（是的，如果你有所懷疑，你必須在貓咪出貓砂盆後去檢查並清理看看牠是否有正常排尿），甚至貓咪排尿時會叫或尿中帶血，這些狀況若出現，你就必須立刻帶貓咪去急診了。

迷思4：貓狗不需要定時刷牙也沒什麼關係

大錯特錯！

從不刷牙的貓狗，很可能會得到牙齦炎和其他嚴重的牙齒疾病，影響寵物的健康生活和壽命。很多人很頭痛貓狗不愛刷牙，但是如果從小就養成刷牙習慣的貓狗，不但不太抗拒定期刷牙，有些貓狗甚至非常享受刷牙時光呢！寶寶長大了來不及嗎？這倒也不至於喔！很多上了年紀的貓狗，也可以習慣和愛上刷牙，當然主人要慢慢、有耐心地開始，並讓整個刷牙過程變得有趣和給予獎勵。如果真的還是很困難，可以找獸醫師諮詢。切記幫寵物刷牙可不能用人的牙膏喔！人類牙膏裡的成份是會傷害貓狗健康的。

自己幫寵物定時刷牙不但能夠試試保持毛孩子的口腔健康，在每年的定期健康檢查時，說不定就可以省去一比麻醉和清潔牙齦、牙結石的手術費用了！

迷思5：耳朵癢癢一定是長耳蟎了

很多人看到貓貓狗狗一直抓耳朵，會自己認定貓狗耳朵裡可能長了耳蟎或蟲蟲，就直接到寵物用品店買殺蟎藥劑點進貓狗耳朵，這是錯誤的行為！

耳朵搔癢不一定是外部蟲蟎進入，也可能是酵母菌或細菌感染，需要適當但藥物治療以避免細菌產生抗藥性和錯誤用藥造成問題擴大。有些感染甚至是因為食物過敏或呼吸道過敏，請一定要帶毛孩子去看醫生後，遵照醫師指示用藥。而且，很多耳朵癢的症狀都不說一兩次看病後就可以解決的，主人一定要耐心的完整醫師指示的療程，以免病情和感染擴大。

迷思6：愛牠，只好多餵牠吃東西！不然牠怎麼會明瞭～

真正的愛，或許應該是：讓牠健康快樂的渡過一生。

當寶貝用牠那水汪汪的大眼睛看著自己空蕩蕩的盤子，再抬頭看著你和你手上的食物，甚至再「喵～」一聲，這怎麼能讓人受得了！很多人認為，這時候給貓狗一些零食，牠們就會感受到你的「愛」，其實不然。

寵物們對我們的依賴，不是光只有「食物補給者」這個面向。每天固定時間回家，回家後看著牠們的眼睛跟牠們說說話，陪牠們玩、摸摸牠們的頭、搓搓牠們的肉球、腳掌心，把頭埋進毛茸茸的肚子裡吹口氣、晚上睡覺時給牠們N個有力的吻......這些相處都是牠們可以感受到你愛的表現方式。吃東西的原始慾望隨時都會有，也無法永遠被滿足，所以並不是你隨時滿足牠，牠就會記得，或是直接感受到「這是愛」。

反而，這些零嘴和不定時的餵食方式，會造成毛孩子們肥胖和不健康，導致牠們未來需要長期承受看病的驚嚇和無法自由自在行動的痛苦。肥胖可能導致皮膚問題、關節炎、各類併發症、心臟和肝臟問題等。

讓孩子感受到愛的最好方式：多花些時間陪伴牠們玩刺激的遊戲。

迷思7：照著飼料包上的建議食用量餵食，寶貝就會健康苗條

上個迷思我們談了寵物過度飲食可造成肥胖和健康狀況，但是有些寵物的肥胖原因讓人很難理解。不是都照著飼料上寫的每天建議餵食量餵牠們了嗎？不是一天兩次，吃不完就收起來嗎？怎麼還是瘦不下來呢？

其實很多人都會照著飼料包上的「建議餵食量」餵毛孩子，但是其實那些只是基本參考質而已。每隻貓狗的代謝量和運動量都不同，建議每次帶毛孩子身體檢查或看病的時候，都要跟醫師討論孩子們體重的變化，並請醫師建議適合自己家寶貝的食物量、搭配方式和餵食時間，這樣才能讓寶貝們的身材維持健美和保持最佳健康狀態。

迷思8：懷孕後和有小朋友的家庭不適合養寵物，會造成過敏

很多長輩再會給予下一代壓力，或告訴下一代懷孕時養寵物會造成孩子未來過敏。其實這是沒有根據的說法，歐美國家研究已經證實，小嬰兒在同時有兩種以上寵物／動物的環境下成長，長大後較不容易過敏。生活中的過敏原有非常多種，台灣人大多是對塵蟎和現在很夯的 PM2.5 「霾」過敏，說不定只要多清掃家裡，針對棉被除塵蟎，家人不斷打噴嚏的問題即可解決。若是不確定過敏原因，應該直接到醫院檢驗過敏原，而非直接把原因歸咎於無辜的毛孩子。

毛孩子是家人，當家人間互相不適應或是造成對方不舒服，我們不會指著孩子把他送走或趕他們出去等死。就算家人真的對貓狗的毛過敏，也有很多循序漸進的方式可以處理。勤勞點每天多幫毛孩梳毛、一週多清理幾次家裡地板，甚至偶爾過敏嚴重時也有抗過敏藥物可以減緩症狀。把自己的家人丟棄，讓牠們消失在眼前，你看不到牠們流浪時的驚恐、害怕、飢餓和眼淚，但牠們卻永遠掛念著心中的那個你和那個家，這樣真的不是解決問題的方法。請不要再相信這個迷思，只要你肯，一定可以經過仔細的調查和努力，解決過敏問題。

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