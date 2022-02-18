狗狗無辜眼由祖先演化而成　含情脈脈融化你心靈　唯獨這品種沒有

狗狗裝無辜是演給你看的？！快下滑一起解密萌萌無辜眼背後的心機！



狗狗為什麼會有無辜眼？

犬類組先沒有無辜眼，然而隨著奴才喜歡「無辜大眼」的狗狗，影響了後續犬類的演化。多了外側拉眼角眼輪肌（RAOL，能撐大眼睛）和內側提眼角眼輪肌（LAOM，讓挑眉更有力）和眼白，讓奴才更愛狗狗，提升了存活率。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼狗狗的無辜眼是甚麼一回事？▼▼▼

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無辜眼是演給你看的！？

當奴才和狗狗眼神交流時，牠們會有明顯的眼部動作，讓自己更可愛。可以觀察看看！當你看著狗狗和不看牠時，狗狗表情有什麼變化？

狗狗眼睛會放電？

奴才與狗狗眼神接觸時，雙方都會產生稱為「愛情激素」的催產素！互看越久，催產素濃度越高！所以當你看狗狗時，才會覺得心癢癢好愛牠～

BONUS！哈士奇沒有無辜眼？



哈士奇缺少能撐大眼睛的肌肉（RAOL）！哈士奇沒有無辜眼的可能原因有 …

1. 基因是古老的犬種，沒有演化

2. 哈士奇是拉雪橇工作犬，非親密寵物，不用討好奴才



你家狗狗也常對你使出無辜眼攻擊嗎？小心看越久越融化！

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