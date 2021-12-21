雪橇犬外表威武　內心卻是個搗蛋鬼　狗主飼養前必考慮這5個條件

近年來因為網絡上流傳著雪橇犬各種犯傻的照片，使得這種狗狗一下子受歡迎起來。因此很多人開始紛紛飼養起雪橇犬，但是並不是所有的人都適合飼養這種狗狗。



那麼我們如何看自己是否適合飼養雪橇犬呢？接下來就介紹一下，養雪橇犬需要哪些條件。

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1.雪橇犬是非常喜歡和人相處在一起的，如果你每天都要上班，家中無人照料牠們，或者你只有一間小小的房子的話，請不要養雪橇犬。

2.雪橇犬基本上對人都是非常友善的，如果你希望飼養一條可以保家護院，維護你平安的猛犬，請不要指望雪橇犬來完成。

3.雪橇犬每一年最少需要更換一次毛，如果你是一個非常喜愛乾淨，絕不允許家中有雜物，受不了漫天飛舞毛髮的人，請不要養雪橇犬。

4.所有的雪橇犬都有一個共同的愛好，就是挖洞。如果你住的花園是你的驕傲的話，請不要養雪橇犬。

5.雪橇犬擁有旺盛的精力和絕對充足的好奇心，牠每天需要到處奔跑來消耗體力，如果你不能帶牠到野外去遊玩，還要把牠關在狹小的院子中，請不要養雪橇犬。

因此養狗並不是心血來潮，只有自己擁有養好這條狗狗的條件，才能保證牠們能夠健康地生活下去，如果連最基本的條件都不能滿足的話，還是不要飼養雪橇犬了。

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