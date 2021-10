橘貓變服飾店生招牌！胸前貼「超抵標價」　網民笑稱：先打包10隻

老闆!先給我來一打再說!網友許蘇菲在台灣林口經營一間服飾店,這天店裡的小幫手和毛店員一起整理商品準備上架,沒想到當毛店員一坐挺,小幫手就發現對方胸前竟黏了一張價格標籤,而上面的金額讓這隻體型不小的毛店員身價頓時變得超低,CP值爆表讓網友看了全都笑噴,開始搶著要跟老闆娘訂購一波了!



原來傳說中的毛店員就是店裡的橘貓「三腳」,雖然身為店裡的活招牌,但牠每天的上班日常不是吃飽飽,就是找個舒服的地方睡覺,而這天當小幫手在店裡整理現貨、打標籤準備上架的時候,三腳就自己跑來工作桌上躺著,看似是在幫忙但其實根本就是來搗亂的,怎料當小幫手要牠移開身體時,就看到毛孩胸前貼著「$350」(台幣)的標籤。

事實上,三腳曾經是一隻在林口老街流浪的浪貓,當時牠雖然一隻前腳被捕獸夾夾斷,但是為了填飽肚子仍到處乞食,可憐模樣被客人看見後,便向原PO所在的服飾店求援,隨後老闆娘將牠收編,給予牠更好的生活,沒想到才短短2年多,三腳就已經胖到現在的7公斤了。

目前已經12歲的三腳其實不算是一隻親人的貓,小幫手也笑說,「牠因為算是老貓,所以不太會那麼熱情,比較重睡眠這樣。」因此平時在店裡就是「睡覺擔當」,不太會特別搭理客人,但牠卻很愛捉弄店員,會刻意在他們經過時,沒來由地用貓掌出擊,甚至是直接突然開咬,在對方手上留下兩個洞,讓店員們都超無奈,懷疑老闆根本是養到蟒蛇!

飼主將這張可愛的350元貓貓照分享到Facebook社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後,網友看了也紛紛笑回,「妳這主子的身價....這價格應該只是指一日餐費吧?」、「牠在抗議少好幾個零」、「買啦,哪次不買」、「還有貨嗎?我也要買一隻」、「那肚肚350值得,鮪魚肚350哪買得到」、「十隻打包!」、「你這尊下巴有污漬,我50收」、「幸好不是250...」。

