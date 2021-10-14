橘貓變服飾店生招牌！胸前貼「超抵標價」　網民笑稱：先打包10隻

老闆！先給我來一打再說！網友許蘇菲在台灣林口經營一間服飾店，這天店裡的小幫手和毛店員一起整理商品準備上架，沒想到當毛店員一坐挺，小幫手就發現對方胸前竟黏了一張價格標籤，而上面的金額讓這隻體型不小的毛店員身價頓時變得超低，CP值爆表讓網友看了全都笑噴，開始搶著要跟老闆娘訂購一波了！



原來傳說中的毛店員就是店裡的橘貓「三腳」，雖然身為店裡的活招牌，但牠每天的上班日常不是吃飽飽，就是找個舒服的地方睡覺，而這天當小幫手在店裡整理現貨、打標籤準備上架的時候，三腳就自己跑來工作桌上躺著，看似是在幫忙但其實根本就是來搗亂的，怎料當小幫手要牠移開身體時，就看到毛孩胸前貼著「$350」（台幣）的標籤。

按圖看清橘貓「三腳」可愛舉動！👇👇👇

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事實上，三腳曾經是一隻在林口老街流浪的浪貓，當時牠雖然一隻前腳被捕獸夾夾斷，但是為了填飽肚子仍到處乞食，可憐模樣被客人看見後，便向原PO所在的服飾店求援，隨後老闆娘將牠收編，給予牠更好的生活，沒想到才短短2年多，三腳就已經胖到現在的7公斤了。

目前已經12歲的三腳其實不算是一隻親人的貓，小幫手也笑說，「牠因為算是老貓，所以不太會那麼熱情，比較重睡眠這樣。」因此平時在店裡就是「睡覺擔當」，不太會特別搭理客人，但牠卻很愛捉弄店員，會刻意在他們經過時，沒來由地用貓掌出擊，甚至是直接突然開咬，在對方手上留下兩個洞，讓店員們都超無奈，懷疑老闆根本是養到蟒蛇！

飼主將這張可愛的350元貓貓照分享到Facebook社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了也紛紛笑回，「妳這主子的身價....這價格應該只是指一日餐費吧？」、「牠在抗議少好幾個零」、「買啦，哪次不買」、「還有貨嗎？我也要買一隻」、「那肚肚350值得，鮪魚肚350哪買得到」、「十隻打包！」、「你這尊下巴有污漬，我50收」、「幸好不是250...」。

▼▼同場加映：這個感人的重逢故事，來自蘇格蘭的防止虐待動物協會（Scottish Society for Prevention of Cruelty to Animals，SSPCA）所分享出來。一隻叫Forbes的貓咪，在與主人失散10年後，竟然奇蹟被尋回。雖然牠長時間浪流，比從前瘦削了許多，但主人還是一眼就認出是牠！▼▼



點擊圖片放大看，究竟貓咪Forbes做了什麼行為，令爸爸回憶殺湧現，幾乎要哭出來。

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▼▼同場加映：近日，日本有貓奴家中的小黑貓走失。她在街上不斷呼喊貓咪名字，又走到公園與暗角尋找，但一直沒看到小黑貓的蹤影。正當她徬徨無助時，她看到公園裏有流浪貓，並想起一個都市傳說，於是她嘗試照着去做。結果……▼▼



點擊圖片放大看，究竟向流浪貓求助找回愛貓的都市傳說是否真的可行呢？

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