虎斑貓不滿媽帶陌生貓回家　蹲坐洗碗槽展開「最狠的報復」

6歲半虎斑貓「虎寶」一躍而上廚房流理台,熟門熟路地蹲坐在洗碗槽中,幾秒後起身,幾顆剛出爐的「新鮮黃金」準確落在排水孔中,貓奴陳琦琦看到這一幕又好氣又好笑,「牠應該是因為我帶其他貓咪回家,在抗議了。」



影片中,虎寶坐在洗碗槽對準正中間,用力了幾下,寶物順利排出,陳琦琦當下也不好打擾主子,只好在結束後唸到「很好嘛一桿進洞」,一看水槽黃金果然被穩穩地接在濾網中。

陳琦琦說,拍影片當天應該是她帶了朋友的貓咪錢錢回家,所以虎寶心裡有意見,才會搞這齣,「牠其實不討厭錢錢,偶爾心血來潮還會打打鬧鬧,但可能還是想耍耍脾氣。」

陳琦琦解釋,其實虎寶平常會在貓砂盆上廁所,家裡甚至準備了3個貓砂盆,「但是牠想抗議的時候,就會搞這一齣,也會去廁所洗臉盆上!」奴才上周3天沒回家,出門前還特地用鍋蓋蓋住流理台排水孔,沒想到還是收到大份量的「黃金賞」。

虎寶的舉動讓奴才超無奈,網友看了卻嘖嘖稱奇,「濾網直接拿起來,多方便啊!」、「幫你省貓砂餒」、「對得真準很厲害!」。

小提醒:有些貓咪會在貓砂盆以外的地方上廁所,建議養成貓貓在貓砂盆如廁的習慣,飼主較易觀察排泄狀況,貓貓年紀大了之後也比較不會因為跳躍受限而影響到排泄。

