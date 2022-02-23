黃金倉鼠爽吃葵花子時卡到牙縫　超浮誇表情網民心痛：拍攝者不救

黃金倉鼠是不少人會選擇飼養的寵物之一，軟趴趴又萌萌的樣子十分討人喜愛，但不要看牠們小小一隻，照顧起來也是要注意很多小細節呢！



基隆就有一隻黃金鼠潘諾Panno，飼主經常在社群軟體上分享牠的日常生活，長相可愛的牠是一隻三歲多的小男森，在主人細心的照顧下，平日裡過著豐衣足食、無憂無慮的幸福鼠生，但有一天Panno正在悠哉地吃著點心，卻發生了牠意想不到的困難...►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

究竟這隻可愛的小黃金鼠Panno在吃東西時遇上什麼意外呢？點擊圖片看清楚。

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畫面中可以看到Panno手中握著一顆葵瓜子，啃到一半牠似乎發現瓜子有點卡在下排的牙齒上，於是慌張地「張牙努嘴」，使盡吃奶的力氣想把瓜子拔出來，讓人不禁聯想到平常食物卡在牙縫裡的感覺。幸好最後Panno自行喬好位置把瓜子嚼斷了，可以說是有驚無險。

不少網友都被鼠鼠呆萌的模樣給逗樂，但也有些網友忍不住擔心Panno會不會受傷，希望有人可以幫牠脫困。但飼主表示，已經有確認過Panno自行脫困後並沒有大礙，讓大家不要擔心，另外也有網友幫忙說明，這在以種子為主食的倉鼠上是很常見的現象，牠們通常會找東西把種子撞掉，或是設法自行咀嚼掉，除非是倉鼠生病或是被傷害了，人類才需要主動去幫助牠們。

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