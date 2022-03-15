回家驚見愛貓四肢完美消失變橘色肥蟲　網民驚呼：進化成新物種

貓咪不但是液體做的，有時候還會變身成蟲。日前一名網友曬出家中貓咪「完美收納手腳」的照片，只見橘貓把自己弄成一條長條形貓貓蟲，四隻腳完美的藏起來不見蹤影，高超的收納術讓不少網友嘖嘖稱奇。



網友「くるみ（ねこ）」在推特貼出一張照片，家中飼養一隻橘貓名叫「胡桃(くるみ)」，是相當珍貴的母橘貓，牠的筋骨相當軟Q，主人常常可以在家中各處看到牠施展軟骨功的畫面。有一天胡桃的飼主捕捉到一張珍貴的照片，只見胡桃坐在和室椅上，整隻貓咪變身貓貓蟲，手腳還被牠收到看不見蹤影，彷彿身體就是四次元口袋一樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

肥橘貓胡桃(くるみ)的四肢去了哪裏呢？為何媽媽一點也不擔心？

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胡桃神奇的「手腳不見照」PO出後立刻吸引超過萬人按讚，不少人都對胡桃厲害的收納術嘖嘖稱奇，留言表示「這真的收到找不到破綻」、「整隻貓都變成貓貓蟲啦」、「怎麼都看不到手腳收起來的痕跡」、「貓咪不僅只是液體，也已經進化成新的生物了」。

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