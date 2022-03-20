貓狗出現磨屁股行為是在暗示什麼嗎？　背後可能與這3個原因有關

貓咪狗狗磨屁股的樣子好滑稽！為什麼毛孩會有這種行為呢？一起來看看毛孩在地上嚕屁屁的原因吧！
貓狗總愛磨屁股，背後和這3個原因脫不了關係。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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原因1：便便黏在屁股上！
貓咪狗狗的便便有可能因為拉肚子，或是毛髮纏繞而黏在肛門附近，毛孩為了把便便清除，只好在地板上磨蹭。
原因2：肛門腺塞住，不舒服！
肛門腺位於貓咪狗狗的肛門兩側（４點、８點鐘方向），是幫助毛孩排便的潤滑劑。如果肛門腺塞住、讓毛孩感到不舒服，就會在地上磨屁屁。
毛拔麻可以定期幫毛孩擠肛門腺，或是請美容院、獸醫師協助。如果發現肛門腺已經紅腫發炎，則要立即請就醫處理！
原因3：單純癢癢，想抓！
貓咪狗狗身體癢癢的時候會透過腳、嘴巴搔癢，但是屁屁的位置比較難觸碰到，毛孩就有可能會用摩擦地方的方式唷！
所以有人說…身形比較胖的毛孩更容易磨屁屁，因為他們自己舔不到！
你有看過毛孩磨屁屁嗎？你覺得他磨屁股的原因是什麼呢？下次觀察看看吧！
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