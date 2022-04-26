柴犬為什麼會追咬家裏的貓咪？　除個性問題外還可能與這天性有關

柴犬一般來說是一種性格很好的犬種，因為相貌可愛，受到很多家長們的喜愛。但是有些養寵的朋友反饋說家裏的柴犬會咬貓咪，經常把貓咪追到角落裏咬，這究竟是什麼原因呢？為什麼會有這樣的行為？



因為柴犬的獨立自我意識很強，也十分聰明，在牠小的時候，只要對牠進行科學的訓練方式，很快就能收到好的訓練效果。柴犬可以保護家人，但是平常十分安靜，很少會吠叫，對人也很友善，攻擊力不是很強。但是柴犬的領地意識比較強，如果家裏有飼養其他寵物比如說是領地意識同樣強烈的貓咪，那麼柴犬可能會出現咬貓的情況。

領地意識強烈，隨時令貓狗在家出現不和。

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所以主人在日常飼養中，要有意識地進行引導柴犬不要做出這種攻擊行為，主人做到獎懲分明，當柴犬表現好的時候就給予獎勵，多給牠一些好吃的。

如果肆意兇橫則對牠進行懲罰，但不要打罵，可以給予明確的警告，讓牠知道這樣做是不對的，如果還是不改可以給予關押等措施，慢慢的改掉牠的壞習慣。

這樣久而久之自然就可以培訓得很好，家裏如果有小孩，可以多讓柴犬和小孩一起玩耍，柴犬可算是個貪玩族，只要有得玩什麼都可以不顧。多帶牠到陌生的環境見見陌生人，這樣牠的畏懼感也會減少，性格自然也就溫順許多。

其實有些柴犬會攻擊人忽然又攻擊貓的情況下，一定要先了解，柴犬是因為本來就性格教育得不好，還是因為膽小害怕所以才會去攻擊人。這點家長們要清楚，這樣才能很好地去教育家裏的柴犬。

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