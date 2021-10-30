狗狗吠叫咬人好頭痛？著名訓犬師4大訓練要點　糾正毛孩學做主人

「旺財，說你多少次了，讓你不要咬我的皮包，好貴的啊！」「李大壯，我再說一次，你下次再亂吃垃圾，我就讓你晚上睡垃圾桶！」「『汪汪汪！』范如花，不要吠，牠只是一隻泰迪，范如花，不要，不要撲上去，這是隔壁的老王……」

你和你的狗狗會不會每天都在上演這樣的戲碼？



別人家的狗狗非常的乖巧懂事，讓人特別的喜愛，給你和身邊的人帶來快樂，喜悅！而你家的狗狗在家裡隨心所欲，到處拉，到處咬。甚至咬自己，傷害來訪的客人，使親戚朋友不敢上門拜訪，日常生活大多被心愛的狗狗所左右。

養狗後讓你感到孤獨、無助、焦慮、憤怒，甚至因害怕狗打架或咬人而心生恐懼。這樣豈不是失去了原本有狗陪伴的美好願景嗎？

狗狗常見的偏差行為有：

1. 過度興奮

2. 出門暴衝、撲人、追小孩、追車

3. 攻擊傾向、咬人

4. 焦慮

5. 害怕巨響

6. 逃跑

7. 強迫症（如挖洞）

8. 囤積（收藏各種東西在自己窩裡）

9. 過度吠叫

10. 分離焦慮（主人不在時吠叫，撕家）

11. 亂咬東西



我家的狗狗有那麼多惡習，是否可以糾正呢？可以！但是要告知你一個殘忍事實，狗狗並沒有錯，錯的在你，要糾正的，也首先是你！狗狗惡習的養成，大部分是因為鏟屎官的長期溺愛和錯誤的飼養、相處方式造成的。所以要想改掉狗狗的惡習，鏟屎官們首先要改變自己飼養狗狗的方式。

下面讓我們來介紹西薩米蘭（Cesar Millan）的核心訓狗方法：

西薩米蘭——全球聞名的狗狗心理專家，全球有超過120多個國家的觀眾觀看過他的訓狗節目，每週觀看人數達到4000萬以上。他是《紐約時報》最暢銷作者之一，曾兩次獲艾美獎(Emmy)最佳紀錄片提名。



老規矩，說人話，說實操要點。首要原則：你必須成為狗狗的老大，做狗狗的真正主人，得到狗狗的尊重。

喜歡狗狗並決定和牠們長相廝守的人，只憑愛心是不夠的，還要懂得一些狗的習性和心理常識，才可能成為狗老大，或者說是「狗群首領」（Pack Leader），得到狗狗的尊重，這樣狗狗才能真正懂得你想跟牠表達的要求，並有效的執行。否則，只能是狗的隨從（follower）。

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1. 得到狗狗的尊重、信任，從你走在前面開始。

經常可以看到，遛狗的人被狗牽著到處跑，這種現象本身表明，狗是老大，你是隨從。那麼，你的狗通常也會存在其牠方面的行為問題。

有時候是狗狗覺得——你不夠強大，不值得信任，需要牠作為狗群老大來保護你。在你並沒有阻止的時候，狗狗走到你前面，你們的層級關係已經發生了變化。這時候你只是一隻體型很大的「弱狗」，你不夠強大，所以牠應該保護你、指揮你、控制你。所以牠不聽你的話，在家裡放肆都是應該的，因為你不是老大，家裡「汪」說了算。

而有時候是你不自覺的把狗狗往前推，把本來就不適合做老大的狗狗，推上了領導者的位置。領導能力不足會導致牠焦慮、不安、恐懼，這樣一些你不能理解的見人、見狗就吠，還做出一些過激行為的情況就不足為奇了。所以在彼此相處中，你必須做到，你走在前面，你先進出門，你先上下車，你先吃飯（吃完再餵牠）等等。

這些可以體現你地位的事情，請你先做！

2. 你的能量一定會傳遞給你的狗狗。

當你牽著自家小貴賓在街上遛彎，對面突然走來一隻阿拉斯加。你心裡一緊，這麼大隻，真可怕，會不會衝上來傷害我的小狗，所以你下意識的拉緊牽引繩（這其實是錯誤地讓狗狗進入了攻擊狀態）。

然後你家狗狗第一時間感知到你的擔心、焦慮與不自信，覺得你不夠強大來控制周邊的狀況，因此你的能量傳遞給了狗狗，牠也跟著你焦慮、擔心，從而開始朝那隻阿拉斯加狂吠。牠一叫，你就更緊張，就把繩子拉得更緊，這樣狗狗也就越焦慮，繩子越緊狗狗的攻擊行為就越強。最終可能導致牠衝上去廝殺。

這也是很多愛狗的女士總是被狗欺負、做不好狗老大的原因所在，因為多數女士有膽小、易恐懼、猶豫不決的氣質特點。

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3. 懂得狗狗的心理，正確的引導。

還是用上面阿拉斯加的例子，你怕你家狗狗激怒對面的大狗，趕緊蹲下來安撫。「乖，不要吠，寶寶聽話。」拜託，狗狗真的是聽不懂的，牠會將你的表現和牠的行為關聯在一起，認為是你對牠焦慮、緊張、吠叫的行為作鼓勵！因此下一步牠就是飛奔過去撕咬，希望得到更多的表揚，並在以後遇到這樣的場景，也會這樣。

正確的方式應該是，你從一開始就冷靜自信的牽著（必須提醒，繩子絕對不是緊緊的繃著，而是放鬆，讓狗狗的脖子感受不到緊張的壓力）你的狗狗過去，和大阿拉的主人打個招呼，在得知安全的情況下讓兩隻狗聞聞對方，認識後方可繼續牽著走。

如果你的狗狗一旦表現出不安、吠叫等初步徵兆（發出低沉的鳴叫），立即果斷地喝止，必要時用身體輕推牠，打斷牠當下的情緒。必須提醒，只需當牠在表現出不安的當下，立即果斷喝止，比如猛拉牽繩一下，而不是持續拉緊（持續拉緊會使牠進入攻擊狀態）。

給牠傳遞正確的能量，我很自信，我很冷靜，這裡我是老大，並且我完全可以控制這個場面。牠就會安心地做你的小隨從，慢慢平靜下來。

4. 需要建立規矩，並嚴格執行。

如果你不喜歡狗狗扒餐桌、撲人或者上梳化、上你的床，那麼就應該果斷堅定地從這一刻開始就執行。如果你不想讓牠進入你的睡房，那就把房門作為界線，永遠不要讓牠踏進去。發現牠進去了，不用打罵，只需要把牠推出房門，守住界線，讓牠知道那是你的地盤。

不要有時主動抱牠上床，有時卻對牠的上床行為嚴厲呵斥。這樣狗狗的世界觀是混亂的，牠會感到很無辜，牠真的不知道自己為什麼會被罵（怎麼上次我上床跟你玩你很開心，這次我上床你反而罵我？）。狗狗並沒有做錯，錯的是主人。

買狗一時爽，可是卻沒有想過這個活蹦亂跳的小傢伙原來有很多很多生活習慣需要去教導。一些不負責的人會告訴你一個字：打！一些沒有時間精力但又想調教狗狗的主人會把狗狗送到訓練基地，希望牠回家後像換了條狗。一些親自請教專業人士的主人未必能明白其中原理，只是聽指示去操作，不能真正理解，就不能真正做好。而我們希望把特別簡單的道理告訴愛寵物的你，讓你能對自己的愛寵感同身受，才能水乳交融。

我們希望各位真正疼愛自己狗狗的鏟屎官，成為狗狗真正的主人，能夠得到狗狗的信任、尊重，從而用正確的方法引導牠們成為一個乖巧、順從，能夠融入我們的生活，給彼此帶來快樂的伙伴。

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