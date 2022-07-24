貓貓冷知識｜貓奴必睇的8個主子生活習性　「喵」聲原來暗藏訊息

貓咪天生帶著神秘感，很多時候我們對於貓咪的了解其實並不多，你根本不知道它是怎麼想的，每天都會給你帶來超乎想像的驚喜。



對於很多愛鬧的貓咪，了解它的天性無疑是可以製服它的好方法，下面就為大家介紹下貓咪的生活習性。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼即睇貓咪的生活習性▼▼▼

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一、貪睡

貓一天中有半天處於睡覺狀態。貓在一天中有14-15小時在睡眠中渡過，還有的貓，要睡20小時以上，所以貓就被稱為「懶貓」。但是，您要仔細觀察貓睡覺的樣子就會發現，只要有點聲響，貓的耳朵就會動，有人走近的話，就會騰地一下子起來了。本來貓是獰獵動物，為了能敏銳地感覺到外界的一切動靜，它睡得不是很死。和人一起生活的貓睡得較死，和人一起生活的貓一般來說，晚上要睡得比白天死。這可以證明，貓適應人類的生活規律，對人依賴。而且甚至有些貓會公然地敞開肚子睡覺，輕輕踢它，它依然照睡不誤，真是丟盡了狩獵動物的臉，貽笑大方。

二、任性

貓從不認為自己是主人的家臣。有人認為與狗相比，貓顯得有些任性，我行我索。大凡有這種想法的人都不大了解貓的習性。本來貓是喜歡單獨行動的動物，不像狗一樣，聽從主人的命令，集體行動。因而它不將主人視為君主，唯命是從。有時候，你怎麼叫它，它都當沒聽見。貓和主人並不是主從關係，把它們看成平等的朋友關係更好一些。也正是這種關係，才顯得獨具魅力。

看起來「酷」，實際愛撒嬌 另一方面貓把主人看作父母，像小孩一樣愛撒嬌，它覺得寂寞時會爬上主人的膝蓋，或者隨地跳到攤開的報紙上坐著，盡顯嬌態。很多人都拿它沒辦法。

三、愛乾淨

經常清理自己的毛。小貓在很多時候，愛舔身子，自我清潔。飯後它會用前爪擦擦鬍子，小便後用舌頭舔舔肛門，被人抱後用舌頭舔舔毛。這是小貓在除去身上的異味和髒物呢。貓的舌頭上有許多粗糙的小突起，這是除去贓物最合適不過的工具。為了放鬆也舔身子，但是仔細觀察小貓會發現小貓在沒事兒的時候也會舔身子。也就是說，小貓喜歡舔身子，舔身子是在做放鬆運動。小貓經常在徹底地舔過身後才能安然入睡。需要注意的是，小貓覺得緊張，壓力大時也會很用勁地舔身子，舔得太起勁的話，會掉毛、變禿。這時候要注意看看小貓的生活是否有了什麼困難。

四、反應和平衡首屈一指

高牆上，優雅散步，輕盈跳躍。看到貓在高牆上若無其事地散步，輕盈跳躍，不禁折服於它的平衡感。這主要得益於貓的出類拔率的反應神經和平衡感。它只需輕微地改變尾巴的位置和高度就可取得身體的平衡，再利用後腳強健的肌肉和結實的關節就可敏捷地跳躍，即使在高空中落下也可在空中改變身體姿勢，輕盈準確地落地。善於爬樹，不善於下落。雖說貓運動神經發達，善於爬高，但卻不善於從頂點下落。能上、不能下，它經常是一邊膽戰心驚地往後仰，一邊哆哆嗦嗦地往下爬。如果到地面的距離短的話，它就往下跳，如果太高的話，它會發抖，就像所謂的恐高症。

五、貓是狩獵者

充分舒展，一副地道的獰獵姿勢。即便是腹中飽飽的貓在看到動著的老鼠、蟬、蝗蟲都會抑制不住上前襲擊的衝動。而且不僅是逮到就可以，對臨死的蟲子，它還採用欲擒故縱的技倆。貓獰獵的姿勢一般是向獵物匍匐前進，突然起身跳躍，前爪抓，利齒咬。尤其是貓的母親善捕的話，「子承母業」的傾向則較強，但是即使足「名捕」的後代，出生後立刻離開父母的話，也還是會對獰獵一竅不通的。平靜地接受呈上的獵物 當貓畢恭畢敬地向主人呈上獵物時，往往不好辦。尤其是雌貓那樣的傾向更強些，它會不停地叫喚，這還可以忍受。當貓得意洋洋，叼著獵物凱旋時，主人可以平靜接受，然後在貓看不見時，悄悄而迅速地把它處理掉。

六、貓的鬍子是把尺子

貓的鬍子可以明察秋毫。貓的嘴的兩側、眼、臉頰、下巴等四處長著鬍子。鬍子根部佈滿神經，輕微的動靜都能察覺，據說2毫克的東西拂過都能感受到，而且連氣流、風向都知道。很少聽說，貓會呼地撞上什麼東西或者東張西望時會踩空，這都得歸功於貓的鬍子——這把出色的尺子。剪掉鬍子貓將沒有活力，如果用筆將這四處的鬍子描一下，會出現一個比臉大一圈的圓形。貓就根據這一圈鬍子來判斷自己能否通過狹小的地方。因而要是把貓的鬍子剪掉半截的話，絕對不行，貓會變得行動遲緩，沒有生氣。

七、貓通過叫聲與主人對話

內涵豐富的「喵」聲。貓的「喵，喵」叫聲，有各種語調和聲調，能準確地表達感情。如果貓直盯著主人的臉，大聲叫喚的話就是肚子餓了；撒嬌似地拉長聲音的話，就是不滿；要求得到滿足後，喵喵的叫聲就變小了。和貓交往，貓的叫聲不僅能傳遞訊息，而且能表達感情，因而主人能通過觀察、判斷來讀懂它，和它交流。貓有很多種，有嘴挺貧的，有愛沉默的，不能一概而論，要長年和它相處的話，就能讀懂它的每句言語。

八、貓用肢體表達語言

用身子來蹭人是親熱的表現。所謂「貓的肢體語言」就是貓用耳、尾、毛、口、身子來表達自已的心情和慾望。貓要是膩在人的腳下、身旁，用頭蹭你的話是親熱的表現。如果貓把從嘴邊分泌出來的一種氣味蹭到你身上的話，就表示它想把你佔為已有。要是貓的喉嚨裡發出嘰里咕嚕的聲音，就表明它心情很好，還有要是貓像鴨子孵蛋一樣，前腳往裡彎的話，就表示它的安心和依賴。進攻時，採用「酷斃」的姿勢。你有沒有早上一個懶覺起床後和貓親熱地貼貼鼻子?這是貓在說「你好」、「早上好」和你打招呼呢。相反的，貓在發怒、進攻時，耳朵向後彎、毛髮直立、身子低伏、尾巴直立。你要是讀懂了這種肢體語言，你會和可愛的貓瞇更、好地進行心靈溝通。

從以上八個方面我們可以了解貓咪的生活習性，也讓大家更徹底的了解貓咪，希望通過以上幾點可以幫助大家更好的和貓咪相處，給大家帶來養貓的樂趣。

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