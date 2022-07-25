貓狗主人必學｜4步輕鬆幫毛孩修剪指甲　這角度用三刀法方便快捷

貓咪狗狗指甲生長速度快，如果長時間不修剪指甲，會導致指甲過長變成勾形，倒長進肉裏。影響走姿及骨骼關節的發育。



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（1）使犬身體保持穩定，左手輕輕抬起犬的腳掌，右手持指甲鉗（左手持工具，則方向相反），握住腳掌，用拇指和食指將足蹼展開，並捏牢腳指的根部，這樣剪指甲時的振動就不會太強烈。刀片與犬腳掌面要保持平行。

（2）用三刀法剪指甲。用指甲鉗從腳指的前端垂直剪下第一刀，從指甲背面切口斜45°剪下第二刀，從指甲腹面切口斜45°剪下第三刀。

（3）用指甲銼將剪過的斷端磨光。用食指和拇指抓緊腳指的根部，以減小振動，讓銼刀的側面沿著抓住腳墊的食指方向運動，把各個棱角磨光滑。

（4）用同樣的方法修剪各個腳指甲，尤其注意修剪「狼指」。

貓指甲的修剪與犬相似。首先把貓放到膝蓋上，從後面抱住，輕輕擠壓指甲根後面的皮膚，指甲便會伸出來，用小號指甲鉗把前面尖的部分剪掉1～2mm，剪後用指甲銼磨光滑。

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