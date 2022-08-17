狗狗冷知識｜來自汪星人安定訊號你要知　狗狗打哈欠不是因為眼困

狗狗做錯事還一直打哈欠？其實是他緊張的表現喔！狗狗不會說話，感到緊張、有壓力的時候，會利用安定訊號來表達善意，避免跟對方產生衝突。



常見的安定訊號有哪些？發生的時候該怎麼應對呢？馬上下滑了解吧！

▼▼▼即了解狗狗的安定訊號！▼▼▼

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甚麼是安定訊號？

當狗狗感到壓力、不自在的時候，會透過肢體語言表達善意，避免衝突發生！

常見狗狗安定訊號1：打哈欠

出現情境：做錯事被罵 / 周圍環境吵雜

常見狗狗安定訊號2：撇頭、不看你

出現情境：熱情接近＆擁抱狗狗／拿手機對著狗狗

常見狗狗安定訊號3：舔鼻子

出現情境：要求狗狗做不喜歡的事／被陌生人摸摸

看到安定訊號可以怎麼做？

方法１：用上揚↗的語氣稱讚狗狗方法

方法２：輕輕撫摸狗狗，讓他安心方法

方法３：用安定訊號回應（比如撇頭、打哈欠）

BONUS！別再熱情擁抱狗狗了！

擁抱是人類習慣的示愛表現，但破壞了狗狗的舒適空間，會讓他感到壓力喔～

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【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】