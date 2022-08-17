狗狗冷知識｜來自汪星人安定訊號你要知　狗狗打哈欠不是因為眼困

撰文：汪喵星球
出版：更新：

狗狗做錯事還一直打哈欠？其實是他緊張的表現喔！狗狗不會說話，感到緊張、有壓力的時候，會利用安定訊號來表達善意，避免跟對方產生衝突。

常見的安定訊號有哪些？發生的時候該怎麼應對呢？馬上下滑了解吧！

▼▼▼即了解狗狗的安定訊號！▼▼▼

+12

甚麼是安定訊號？

當狗狗感到壓力、不自在的時候，會透過肢體語言表達善意，避免衝突發生！

常見狗狗安定訊號1：打哈欠
出現情境：做錯事被罵 / 周圍環境吵雜

常見狗狗安定訊號2：撇頭、不看你
出現情境：熱情接近＆擁抱狗狗／拿手機對著狗狗

常見狗狗安定訊號3：舔鼻子
出現情境：要求狗狗做不喜歡的事／被陌生人摸摸

看到安定訊號可以怎麼做？

方法１：用上揚↗的語氣稱讚狗狗方法
方法２：輕輕撫摸狗狗，讓他安心方法
方法３：用安定訊號回應（比如撇頭、打哈欠）

BONUS！別再熱情擁抱狗狗了！

擁抱是人類習慣的示愛表現，但破壞了狗狗的舒適空間，會讓他感到壓力喔～

延伸閱讀：4招俘獲狗狗芳心　幼犬時期最關鍵　日常照顧陪伴令汪星人更愛你

+14
狗狗穿衣服也有潛在隱患？　引致過敏脫皮外　5個危機要關注如何教新來的狗狗上廁所？　兩個關鍵重點　一切從細心觀察開始4招俘獲狗狗芳心　幼犬時期最關鍵　日常照顧陪伴令汪星人更愛你狗狗玩具應怎麼挑選？　除觀察玩耍習慣外　還要考慮這關鍵要點狗狗智商排名大公開　金毛、拉布拉多入頭十　聰明與否在於主人？狗狗冷知識｜毛孩不吃乾糧或許是想求關注　三大原因寵主必知狗狗冷知識｜狗狗抗拒擁抱原來想告訴主人：「我已經長大了」

【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】

寵物
狗狗冷知識
動物熱話
汪喵星球
你可能感興趣