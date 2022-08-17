狗狗冷知識｜來自汪星人安定訊號你要知 狗狗打哈欠不是因為眼困
撰文：汪喵星球
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狗狗做錯事還一直打哈欠？其實是他緊張的表現喔！狗狗不會說話，感到緊張、有壓力的時候，會利用安定訊號來表達善意，避免跟對方產生衝突。
常見的安定訊號有哪些？發生的時候該怎麼應對呢？馬上下滑了解吧！
▼▼▼即了解狗狗的安定訊號！▼▼▼
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甚麼是安定訊號？
當狗狗感到壓力、不自在的時候，會透過肢體語言表達善意，避免衝突發生！
常見狗狗安定訊號1：打哈欠
出現情境：做錯事被罵 / 周圍環境吵雜
常見狗狗安定訊號2：撇頭、不看你
出現情境：熱情接近＆擁抱狗狗／拿手機對著狗狗
常見狗狗安定訊號3：舔鼻子
出現情境：要求狗狗做不喜歡的事／被陌生人摸摸
看到安定訊號可以怎麼做？
方法１：用上揚↗的語氣稱讚狗狗方法
方法２：輕輕撫摸狗狗，讓他安心方法
方法３：用安定訊號回應（比如撇頭、打哈欠）
BONUS！別再熱情擁抱狗狗了！
擁抱是人類習慣的示愛表現，但破壞了狗狗的舒適空間，會讓他感到壓力喔～
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