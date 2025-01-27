4招俘獲狗狗芳心　幼犬時期最關鍵　日常照顧陪伴令汪星人更愛你

是不是只要給狗狗食物，經常陪牠們玩，就能俘獲狗狗的芳心？雖然大部情況是這樣，但有時狗狗好像就是特別喜歡一個人，即使女主人天天給狗狗餵食，但狗狗就是喜歡男主人。或者狗狗只跟女生玩，看到男生就一定要吠他……



狗狗究竟是通過什麼，來選擇牠們最喜歡的人呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼即睇如何俘獲狗狗的芳心▼▼▼

+ 14

幼犬時期的陪伴

對於狗來說，牠們的關鍵社會化時期是從出生到六個月。幼犬的大腦，在這個年齡非常容易接受事物，而且這些經歷，會深深刻在腦裏。牠在幼犬時期，跟誰互動、見過什麼事物、去過什麼地方，都會影響牠們的一生。

常陪伴與餵食只是第一步。（unsplash@hannah-grace）

比如，如果你在狗狗2歲的時候收養了牠，並且牠在前六個月的時候，由女生飼養的，那麼牠們在女性身邊可能會更加舒適。並且可能不喜歡與男生互動，因為牠們在小時候可能很少接觸男生。

所以狗狗的社會化應該從幼犬時期開始，牠們的經歷越多，遇到的人越多，牠們將來就越容易對別人熱情。

日常照顧和陪伴

多點抽時間陪牠玩（unsplash@henrique-ferreira）

你可能是遛狗和餵狗的人，但是如果你的老公給狗的時間、注意力和傾注的感情比你多，牠們可能會喜歡你老公。儘管你覺得自己一把屎一把尿把牠養大，但在狗狗心目中可能覺得這就是日常，沒什麼好稀罕。舉例來說，半小時的散步和半個小時的玩球遊戲，如果狗狗更喜歡玩球，那肯定更喜歡跟牠玩半個小時球的人。

經常給牠喜歡的東西

為什麼訓練狗狗的時候，要給零食？就是讓牠們建立起積極聯繫「聽從指令=有零食」。你的狗最喜歡的人，可能只是提供別人給不了或做不到的東西。如果你跟爸媽住在一起，而且爸媽很喜歡狗狗，經常給牠吃各種零食。不用說了，爸媽肯定是狗狗最喜歡的人，沒事就跟在後面屁顛屁顛的。

延伸閱讀：狗狗冷知識｜有零食吃才聽指令？教你3步驟淡化誘餌正確訓練方法（點擊連結看全文）

+ 5

跟隨強大的頭領

還有一些主人（特別是女生），明明整天鏟屎餵食，跟牠玩給牠吃好吃的，但只要老公一出現，狗狗叫都叫不回來，直接跑他那邊去了。有一些狗狗，很會看形勢，牠們會選擇追求強大的頭領。雖然你在家給牠餵食，看起來像牠的主人。但狗狗自己從日常生活中察覺到了，老公的氣場比較強，家裏大事也是由他決定的，牠會選擇跟隨更強大的他。雖然你每天含辛茹苦照顧牠，可能在牠的觀念裏，你不過是個每天上供的臣子罷了。

如何成為狗狗最愛的人

想知道你是不是狗狗最喜歡的人，可以在家裏試一下，你和另一個人分別站在兩邊，狗狗站中間，然後同時喊狗狗的名字，看牠會找誰。可能結果會讓你傷心，但只要你想，可以做一些事情從而變成牠喜歡的人。最好的辦法是，每天花至少30分鐘的時間，和你的狗呆在一起，做牠做喜歡的事情。比如扔球遊戲或拔河，或者進行訓練但必須給零食，每天都跟牠一起玩，建立積極的聯繫，就能獲得狗狗的愛。

延伸閱讀：寵物冷知識｜狗狗必學5個指令 每日10分鐘是訓練的至勝關鍵？（點擊連結看全文）

+ 17

【本文獲「巨小萌」授權轉載，微信公眾號：jumenglive】