狗狗智商排名大公開　金毛、拉布拉多入頭十　聰明與否在於主人？

在狗狗完美流暢做完一套動作之後，作為觀眾不禁感嘆「狗精啊」，鑑於建國後動物不能成精，我們稱之為「聰明」。甚至會發展成一條鄙視鏈，誰誰家狗比我家狗聰明，我家狗又比你家狗聰明。



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▼▼▼到底甚麼樣的狗才算聰明？內附排名▼▼▼

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本能

沒有人會說，邊牧的牧羊能力比泰迪的撒嬌能力強，所以邊牧比貴賓犬聰明。本能從來就不是定義聰明的東西，甚至在狗變成寵物犬之後，反而給主人帶來不少煩惱。畢竟大家想要的是聽話的，而不是一隻每天瘋跑捕獵的狗狗。

本能是寫在基因裏面的東西，例如玩具犬擅長撒嬌、獵犬擅長捕獵、梗犬擅長鑽洞捕捉老鼠，這是人為或自然選擇的結果。進行本能的對比，沒有多大意義，只能說它們深得祖傳。

服從性

對於人來說，服從性和易訓性才是最重要的。因此，斯坦利大佬的服從性和易訓性排名，才被人杜撰成智商排名。很多人對此排名深信不疑，畢竟聽話的狗在他們心中就是聰明的表現。

通過填寫一份很長的問卷，199位（當時一半的北美服從性裁判）美國和加拿大犬類協會註冊的服從性裁判，對不同種類的狗的工作和服從性進行了排序。超過100位裁判提名的狗會被記入排行榜，最後得出一份133種狗的名單。像倫德獵犬、泰國脊背犬，由於太稀少，連進入榜單的門票都沒有。

根據排名，工作和服從性最高的10名（從上到下能力遞減）如下：



邊境牧羊犬（最聰明）

貴賓犬

德國牧羊犬

金毛尋回犬

杜賓犬

喜樂蒂牧羊犬

拉布拉多犬

蝴蝶犬

羅威那

澳洲牧牛犬



根據排名，工作和服從性最差的10名（從上到下能力遞減）如下：



巴吉度獵犬

獒犬

比格犬

京巴

尋血獵犬

蘇俄牧羊犬

鬆獅犬

英國鬥牛犬

巴辛吉犬

阿富汗獵犬（最差）



雖然是由專家們的專業經驗得出，但是也有很多不足的地方，即人類大部分的弱點，相信眼見為實。專家們會因為10隻金毛裏，有7隻容易訓練而判定，金毛比較聰明。不是狗狗不聰明，而是人類按自己的喜好評判狗狗。

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聰明與否，看主人

聰明的狗狗一定最好嗎，試想下你養了一隻邊牧，它精力充沛天天搞事，主人做了一切防護措施都被一一破解。你陷入了每天和它鬥智鬥勇的局面，疲憊不堪，沒有時間對它進行別的訓練。所以出門不聽話，路人一句「我聽說這種狗很聰明」，絕對是對狗主人的暴擊。

再聰明的狗狗，都要經過學習，才能達到我們想象中的高智商。從反面看，聰明的狗學習能力很強，也很容易學壞。在不清楚人類社會規則的情況下，學好還是學壞，很大程度取決於主人的教導。有些人覺得中華田園犬不聰明，但只要通過系統專業的學習，它們也能成為跟金毛一樣的服務犬。

大部分主人，只是想要一隻狗狗做伴，填補內心的空缺，沒人真正會在意這隻狗是不是很聰明。「主人眼裏出好狗」，就算它只是傻傻地在腳邊睡一天，主人也會覺得，這就是幸福呀。

其實，在這個看臉的世界裏，誰關心狗狗聰不聰明！很多時候反而是」一見鍾情：「那隻小狗勾太可愛了。」但在被可愛矇蔽之前，一定要好好了解這隻狗狗的特性，不然養了隻會覺得十分矛盾，痛苦又快樂。

作為主人，你會在意狗狗的智商嗎？

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