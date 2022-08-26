貓貓冷知識｜挑嘴貓轉食訣竅大公開　濕食 VS 乾食哪款比較好？

挑嘴貓轉食好困難！？為什麼要轉食？ 貓咪只吃乾乾，開了罐罐都不吃？



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▼▼▼貓咪轉食訣竅▼▼▼

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為什麼要吃濕食？

乾乾含水量低，缺水容易引起泌尿和腎臟疾病。也因為需要澱粉成形，包含了較高的碳水化合物，穀物根莖類也容易導致敏感、消化不良。濕食含水量高，肉類蛋白質含量也高，更接近原始獵物型態，較符合貓咪的營養需求！

為什麼貓咪不吃罐罐？

因為乾飼料對貓咪來說太香了，就像鹽酥雞對於人類一樣。吃慣了乾飼料的貓咪很難立即轉濕食，因為貓咪會不知道罐罐是食物，或是嚐試之後發現口感口味不喜歡，導致最後就不愛吃罐罐。

轉食訣竅大公開

1. 定時定量制：濕食每天同一時間，同一份量，時間到就收。

2. 乾濕比例混合：可以先從 5% 濕食，讓貓咪接受後，循序漸進 50 %，一直吃到100%濕食。

3. 嘗試不同的口感口味：像神農嚐百草一樣尋找主子的胃口，偶而加點零食、點心罐輔助。

4. 陪貓咪玩：陪主子消耗體力，有食慾能吃下更多東西！

5. 奴才親餵、適時鼓勵：主子意願會變大，也能增進親子關係！

轉食後會發生什麼改變！？

1. 貓砂變大塊：吃罐罐後，尿尿水分變多了，在貓砂凝結成漂亮的雞排狀！

2. 體態更結實：濕食肉含量高，幫助貓咪長肌肉！

3. 皮膚更彈性：有足夠的水分後，貓咪皮膚更Q彈！

4. 毛髮更柔順：充足水分讓毛髮更柔順、不乾澀！有些貓咪只要2天，有些貓咪需要2年，轉食是一趟需要耐心和堅持的旅程！希望貓咪吃得更健康，陪我們一起到老。

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