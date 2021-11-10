貓行為｜貓揣手不只因為冷　背後還藏5大原因　其實牠想跟你說……

最近天冷起來了。人知道冷，貓更知道冷。這些天有沒有發現，家裏主子的某個動作變頻繁了？



喜歡揣手的喵星人

養貓的朋友對這個動作一定非常熟悉！觀復博物館有一座銅像，一到秋冬，天氣比較冷的時候，貓咪差不多都會有這個招牌動作。這個銅像也是按照真貓的樣子來做的。因為觀復博物館有許多貓，平時都很喜歡把手揣起來，像個小地主一樣。

大名鼎鼎的故宮貓也不例外，每次到了冬天，都把小手手揣起來，老老實實地待着，除了名人的貓和著名景觀裏的貓，像老虎這種野外的大貓，該揣手的時候也不含糊。威風凜凜的老虎，揣起手來一秒變成小貓咪！果然都是貓科動物，習性都差不多。

貓咪揣手不一定感到寒冷？5大原因促使牠們揣手（點圖放大閱讀）👇👇👇

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這個動作是不是有點眼熟？

以前，在比較寒冷的地區，特別是很難取暖的鄉下，人們會把雙手揣在袖子裏取暖，所以這個動作，很多人稱之為「農民揣」。顧名思義，也就是農民揣着手的動作。但是，為什麼貓迷們，也會對這個動作情有獨鍾呢？

貓為什麼喜歡農民揣

貓一直都是很神秘的生物，牠們的每一個行為都有着不同的意義。這麼多年來，人們喜歡貓咪，也一直在認真研究貓咪的行為模式。所以對於貓咪喜歡揣手這個行為，科學家們也大致有幾個推測。

1、我想暖和暖和

就像人冷的時候會揣手，小兔子冬天會把耳朵貼到背上一樣，貓咪這樣做也能讓牠們感到溫暖。貓不像人類有發達的汗腺，牠們想要調節體溫，主要靠爪子上的肉墊。

夏天有些人會剪短貓咪腳墊上的長毛，幫助貓咪散熱。同理，在天氣寒冷的時候，貓咪會把肉墊放在身子下面，也可以避免體溫散發出去。

2、我覺得很舒服

貓咪「農民揣」這個動作跟牠們自身的骨骼關節結構有關。因為特殊的身體結構，貓咪在趴着的時候，把爪子這樣捲起來，不但不會出現不適感，反而會比較舒服。

牠們喜歡這樣的姿勢，就像人喜歡蹺二郎腿一樣，適度的彎曲比肢體完全展開會舒服一些。

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3、我覺得還算放鬆

貓一般會感到放鬆，或者想要放鬆的時候，會做「農民揣」這個姿勢。但是要注意，並沒有完全放鬆，這個動作也代表着，牠們可以準備隨時起身。

貓喜歡長時間保持這種姿勢，比如在窗台上看鳥，在書架上觀察人類，或者賴在鍵盤上不想走（但這個姿勢說明牠們可能知道，主人隨時都可能把牠們趕走）

保持「農民揣」的時候，貓甚至可以小睡一會兒，但不會睡得很沉。揣手的貓咪只要聽到一點輕微的響動，就會睜開眼睛觀察情況，覺得不妙就會立刻起身離開。

4、我對你比較信任

雖然上面說，貓咪揣手並沒有完全放鬆，但這是和手臂完全舒展的姿勢對比的。因為「農民揣」的動作雖然可以隨時離開，但不容易突然逃跑和狩獵，說明牠們覺得環境很安全，不擔心會突然出現大的威脅。

5、我想一個貓靜靜

有研究說，貓咪的爪子會分泌消極的費洛蒙，所以大部分貓都不喜歡被人觸碰爪子，所以做出這樣的動作，表達牠與周圍事物劃清界限，保持距離。現在可能不想和你玩，只是「我想靜靜」。

無論如何，貓咪「農民揣」的行為，大多數會出現在心情很好的貓身上，牠們爪子疊起來，是很放鬆，不具有侵略性的，比較快樂。

不過，這些也只是科學家的幾大猜想，有個讀者曾經給我們留言，信誓旦旦地說：「我向你保證，貓咪揣手的時候，其實是在靜靜地思考，如何下一步攻佔地球！」

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