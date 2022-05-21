上海建首個寵物方艙　疫情下毛孩有人照顧　還有這設備令主人安心

大家好，我是喵耳朵。上海的疫情已經從三月拉扯到了五月，雖稍見好轉，但久久未平。新增是少了很多，與前一陣子的幾萬新增相比，最近的數字讓人看出了一種詭異的欣慰。我不禁會想，這些被疫情牽扯到的養寵家庭，還平安嗎？



別怕，人不孤獨，總有人會在逆風吹起的時候，為你撐一把傘。

近日，上海市黃浦區老西門街道、夢花街抗疫指揮部主動跨前一步，在轄區內建立了全市首個動物方艙。

上海首個動物方艙建成，給予無人照顧的寵物安身之所。

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這家寵物方艙佔地面積不大，一共只有兩間房，一間大的可以安置三隻大狗，40隻小狗，一間小的可以安置十隻貓。

目前只針對老西門街道的住戶開放，主要接收照顧陽性感染者、密接居民的寵物，純公益性質，只圖讓居民們有個安心。

這個小小的寵物方艙，是區政府與上海市三三寵愛寵物安心志願者協會，和上海市芭芭拉寵物醫院一起攜手建立的。

而芭芭拉寵物醫院老闆翟江，便是這個寵物方艙的臨時負責人，也是其中的一名志願者，寵物方艙的建立，他功不可沒。

當時，街道很多居民因為疫情要被轉運，許多的寵物無處可去，街道相關部門很頭疼，他們聯繫到了翟先生，希望他可以幫忙建立寵物方艙。

翟先生一口答應下來，鬢角斑白的他跑前跑後地打掃場地，累的上氣不接下氣。

「看到那些因為居民轉運，而無人照顧的寵物，我真的很心疼，而且這些毛孩子，也是部分居民不肯配合轉運的主要因素之一。」

「希望能幫他們解除後顧之憂吧，大家安心隔離，剩下的交給我們。」

「我希望，寵物和家人，一個都不能少。」

建立方艙的過程十分辛苦，就連和妻子的結婚紀念日，都是在緊張的籌備中簡單慶祝的。

他的老婆也是一線防疫工作者，兩個人不方便見面，只能隔着柵欄望向對方。

翟先生把蛋糕遞到老婆面前，羞澀又靦腆地說道。

「結婚紀念日快樂！老婆，許個願。」

我希望寵物和家人一個都不能少。 翟先生老婆

終於，在五月份，這座小小的寵物方艙建起來了。

雖然不大，但是翟先生很用心地去對方艙進行運營和分配。

「我們用了三天的時間，所有房子都打掃好消毒，把籠子安置，貓砂、貓糧、狗糧準備到位。」

「等準備好之後，立馬把寵物轉運到這裏，轉運進來之後再用次氯酸消毒液再次進行消毒。」

為了避免疫情對寵物們造成傷害，這裏的寵物不能隨便亂跑，需要長時間呆在籠子裏進行單獨餵養。

雖然看起來很辛酸，但在這個大環境下，寵物們能在吃上一口好飯，喝上一口乾淨水，能有機會再次和鏟屎官團聚，就夠了。

我們不求多好的待遇，只求健康，活着。

終於，在前兩天，寵物方艙迎來了第一位客人，是一隻拉布拉多狗狗，十分親人。

「吃飯了，乖，不要出來。」

這隻狗狗前兩天一直被寄養在居委會中，方艙一建成，翟先生就迅速地把牠轉運了過來。

「牠在這裏已經兩天了，胃口也很好，精神也很好。」

身為寵物醫院的老闆，翟先生對於寵物寄養的照顧方法也很熟悉，看起來十分專業，小拉布拉多在這裏除了不能自由活動外，一切都好。

「我們這裏的寄養就是按照正規店裏的寄養方法，每天投食兩次，餵食兩次，喂水，喝完了就給牠加。」

「讓他們放心把毛孩子交給我，我會幫他們打理好，讓他們早日康復，可以一起回家！」

為了照顧好每一隻寵物，志願者們還在寄養牠們的籠子上貼上紙條，分別寫上寵物的年齡、性別、主人、疾病史、性格等等。

方便對牠們進行區分照顧，保障大家都能安全地回到鏟屎官身邊。

同時，為了讓鏟屎官們更安心，方艙內還安裝了很多的監控攝像頭，手機上可以直接觀察，保證這些毛孩子時刻都能被人看到，防止意外發生。

「我可以截圖發給家長們看，安心的，免得他們總是掛念。」

是啊，怎麼會不掛念呢？不是我們不相信這個世界，而是我們不敢相信了。

賭贏了，皆大歡喜，萬一賭輸了，連說理的地方都沒有。

謝謝翟先生，謝謝志願者們，上海的第一個寵物方艙雖小，但是你們邁出了第一步。

但，就是在這樣暖心的微博話題下，喵耳朵卻看到了許多不和諧的言論。

「這錢誰出？寵物本來就是個物件！得到了額外的照顧！你當然要出錢！」

「人保障好了嗎？吃飽了撐的？浪費醫療資源！浪費納稅人的錢！」

我真的栓Q，都2022年了，怎麼還有這種無腦智障問出這種問題？

怎麼着，養寵家庭是不納稅嗎？合着全中國的人花的都是你每個月交的錢唄，也不算算自己工資夠不夠納稅，無語。

來，腦殘，我告訴你，養寵物的我們一樣會依法納稅，並且只會納更多的稅。

去年下半年，寵物市場的營收破1000億，不知道為多少人提供了崗位，交的稅比你從秦朝幹起來賺的都多，醒醒吧。

在看+擴散，目前已經有幾座大城市建立了寵物方艙！這本就是社會進步的體現之一，值得更多地區學習！

【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】