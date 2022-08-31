寵物健康｜了解寵物清潔劑的有害成分　溫和而不刺激可選這些

身為毛爸媽，挑選寵物清潔劑的首要原則就是盡可能在有足夠清潔力的情況下，避免會傷害毛孩的成分。但是櫥架琳瑯滿目的清潔劑讓人頭昏眼花，甚麼成分容易產生刺激或毒性？如何挑選溫和、不刺激的居家清潔成分？



汪喵統整了寵物有害清單，購買前不妨看看清潔用品中有沒有這些成分吧！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

內容快速瀏覽：



．寵物有害清潔成分

．寵物友善清潔指南



▼▼▼寵物有害清潔成分清單及使用注意事項▼▼▼

+ 17

收藏！常見毛孩有害清潔成分清單

1. 漂白水：

．次氯酸鈉（Sodium hypochlorite）：強鹼性質，易對犬貓造成刺激！

漂白水最常見的主要成分就是次氯酸鈉。次氯酸鈉屬於強鹼性。如果犬貓不小心接觸或誤食漂白水，很容易刺激、侵蝕皮膚、食道及腸胃，通常需要數周至數月的時間才能復原。

．過氧化氫（hydrogen peroxide）

另外，用來漂白衣物的漂白劑，主要成分則是過氧化氫（水溶液又稱雙氧水）。雖然刺激性沒有次氯酸鈉這麼強，但是誤食同樣可能造成毛孩嘔吐，嚴重甚至會導致內出血。

2. 氨（Ammonia）

．常見型態：氫氧化氨（ammonium hydroxide）：易散布至空氣，造成刺激

氨因為能有效去除髒污，所以許多清潔劑包含氨成分，如：地板清潔、萬用清潔劑等。然而氨屬於鹼性且揮發性強，容易散布到空氣中，造成眼睛、呼吸道刺激，特別是毛孩比我們更接近地面及物體表面，使用上要特別小心。

3. 酚類（Phenols, Phenolics）

．常見型態：Hydroxybenzene, para-chloro-meta-xyleno（PCMX）

酚類同樣也是常出現在清潔劑中的成分，屬於腐蝕性物質，誤食或接觸到酚類成分，可能會造皮膚、黏膜受損、神經、肝損傷等症狀。

★ 尤其是貓咪體內缺乏代謝酚類的酵素，容易中毒，因此養貓家庭建議避免挑選酚類清潔劑。

4. 異丙醇（Isopropyl alcohol）

異丙醇常出現在外用酒精（rubbing alcohol）中，因此一般的外用酒精不能使用在犬貓身上。如果不小心誤用、誤食，會造成嘔吐、失去平衡感，嚴重會抽搐、昏倒。

★毛孩家庭在使用酒精消毒前，一定要特別注意是否有異丙醇成分。

5. 苯扎氯銨（Benzalkonium chloride）

苯扎氯銨常出現在抗菌及消毒等清潔劑中，雖然劑量不高，相對安全，但是當毛孩的毛髮、腳掌反覆接觸，容易累積毒性。常見中毒症狀包括：流口水、嘴巴、舌頭潰瘍及食慾不振等。

6. 甲醛（Formaldehyde）

常見型態：formalin, formic aldehyde, methanediol, methanol, methyl aldehyde, methylene glycol, methylene oxide

苯扎氯銨常出現在抗菌及消毒等清潔劑中，雖然劑量不高，相對安全，但是當毛孩的毛髮、腳掌反覆接觸，容易累積毒性。常見中毒症狀包括：流口水、嘴巴、舌頭潰瘍及食慾不振等。

7. 鄰苯二甲酸酯（Phthalates, PAEs）

鄰苯二甲酸酯是一種塑化劑，也是幫助香氣更持久的成分，所以常出現在含有香氛的用品、塑膠玩具或食碗中。最為人所知的鄰苯二甲酸酯是BPA。這類成分會干擾動物的內分泌，造成發育遲緩、癌症等

寵物清潔用品使用要注意！

挑選溫和友善清潔劑成分

．避免對毛孩有刺激性的精油、香精，例如：茶樹、柑橘以及尤加利等

．避免刺激性消毒成分，例如：漂白水、酚類及氨等

．選擇溫和的介面活性劑，例如：月桂基葡糖苷、SCS成分

詳讀標示，遵循使用方法

包含成分表、使用方法等，例如：稀釋比例、需要完全乾燥才能接觸等注意事項。可以避免錯誤的使用方式造成犬貓傷害。

放在毛孩無法接觸的地方

接觸、誤食高濃度、未稀釋的清潔用品往往是毛孩中毒的主要原因，記得把清潔用品放在櫥櫃中，必要時設置防開裝置，可以大幅降低危險發生機率喔！

【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】