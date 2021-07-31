寵物健康｜幼貓幼犬不能喝牛奶？兩大原因新手寵主必須知

牛奶是日常生活常見、易取得之飲用品，對人類健康有莫大助益，但對剛出生的毛寶貝們可不一定，與犬貓母乳相比，牛奶內含乳糖較高，多數幼犬貓喝了易腹瀉，無助健康反倒害命，台灣新北市政府動保處提醒，若民眾需要以人為方式餵養幼犬貓，可以使用小型奶瓶，注意口徑不宜過大，1周齡以下犬貓2小時餵養1次，1到2周齡3至4小時餵養1次，並使用動物專用奶粉，以確保每隻毛寶貝平安長大。



▼幼貓幼犬可以喝牛奶嗎？（按圖看清！👇👇👇）

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牛奶含有豐富鈣質及蛋白質，對人體成長及發育有重要作用，但對毛寶貝而言卻不是這樣。台灣新北市動保處表示，年幼犬貓在哺乳期並不適合飲用牛奶，因其腸胃缺乏乳糖消化酶和乳糖酵素，牛奶中的乳糖無法在腸胃中被身體消化及吸收，產生乳糖不耐症，引起脹氣、放屁、腹瀉、嘔吐等症狀；加上市售牛奶與犬貓母乳相比，除了乳糖比例較高、蛋白質及脂肪比例較低外，也缺乏母乳中豐富抗體，無法滿足犬貓成長所需的營養。

成年後之犬貓對奶製品需求較小，甚至不用給牠們喝奶，這個時期的犬貓所需要的營養包括5大類，即蛋白質、脂肪、碳水化合物、礦物質、維他命，而這些營養物質可以從肉類、穀類、蔬果、豆類、動物肝臟等獲取而來，奶類在這裡就顯得較為次要，很多營養物質都可以從牛奶以外的食物中得到。

按圖了解替幼貓幼犬準備食物時，有哪幾方面必須要留意↓↓↓

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台灣毛寶貝醫療中心獸醫師林子筠表示，飼主若想利用牛奶給予成年犬貓補充營養，則可以選擇脫脂牛乳、保久乳或羊奶，但應避免購買有調味的乳品，且不可取代正餐。台灣動保處提醒飼主，由於寵物存在個體差異，有的成年犬貓會因為牛奶而消化不良，有的卻適應良好，若想讓家中毛寶貝補充牛奶一定要少量食用，並觀察毛寶貝的身體狀況，若出現乳糖不耐引起的腹痛、腹瀉、嘔吐、脫水等不適症狀，應立即停止餵食，並帶至寵物醫院或診所就醫。

台灣動保處表示，市民朋友若在野外發現哺乳期幼犬貓時應先觀察，通常母狗母貓只是暫時外出覓食，並不是棄養，有母貓母狗照顧的幼兒特徵是2隻以上窩在一起、皮毛整潔與身形良好，民眾千萬不要興匆匆地整窩抱走，因為最好的營養是母乳，犬貓都建議由媽媽餵養到4周齡後再離乳。

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在俄羅斯，有喜歡養貓咪的女子，卻因機緣巧合的情況下，竟然是先養了一堆狗狗。不知不覺間家裏已有8隻大狗，好不熱鬧。這時她還是覺得要養貓咪以圓心願，但又擔心一般貓咪沒法適應，因此遲遲未有付諸行動。但命運是很有趣的，早前她便皮草農場，救起了一隻山貓，結果家中第一隻貓咪終於出現了。



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