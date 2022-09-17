貓咪腸胃炎原因、症狀、預防及照顧全指南　調理貓咪腸胃可這樣做

貓咪嘔吐、軟便、拉肚子的原因有許多種，除了環境、情緒緊張或是吐毛球外，也要小心是腸胃炎找上門哦！有哪些常見症狀？當貓拉肚子益生菌有用嗎？該如何預防與照顧貓咪腸胃健康？一起認識貓腸胃炎吧！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！



▼▼▼貓咪腸胃炎原因、症狀、預防及照顧全指南▼▼▼

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甚麼是貓咪腸胃炎？

若貓咪單純腸道不適，多引起軟便、拉肚子等症狀；只有胃不舒服，最明顯引起的就是嘔吐問題。而貓腸胃炎就是貓咪腸、胃同時發炎，可能是由細菌、病毒、寄生蟲、或任何吃進去的藥物、食物等引起。

甚麼原因會造成貓咪腸胃發炎？

1.病菌、寄生蟲感染、吃下變質的食物或異物、中毒（如誤食部分植物、清潔劑等）

2.部分疾病引起的併發症（如胰腺炎，肝臟疾病，腎臟疾病等）

3.部分藥物引起反應

貓咪腸胃炎症狀

1.嘔吐與腹瀉（拉稀）同時發生

※ 嘔吐需區分是否為單純吐毛球、食物吃太快等引起。腸胃炎引起的嘔吐可能為泡沫狀與含有淡黃色的膽汁。

2.沒有精神、活動力弱

3.食慾下降、脫水（長時間嘔吐腹瀉所導致）

若貓咪有明顯且嚴重的嘔吐、腹瀉狀況，建議先禁止貓咪吃東西、飲水，趕緊帶給獸醫師診斷治療哦！

診斷與治療

貓咪腸胃炎最主要的症狀便是嘔吐與腹瀉，但因為有許多疾病也會導致嘔吐腹瀉，因此帶給獸醫診斷時，提供盡可能完整的病史，更能幫助獸醫師診斷。讓獸醫除了血檢、糞便取樣、腹部X光等檢測方法外的判斷依據。

建議可準備以下病史，提供給獸醫：



1.貓咪近期吃過的所有食物有哪些？是否有「突然」更換新食物？

2.近期餵食貓咪的頻率與貓咪吃下的量？

3.最近貓咪可能接觸到的藥物、清潔劑等化學製品？

4.貓咪的慢性病史

5.貓咪近期是否有到醫院接受任何治療？服用任何藥劑？



預防與調理貓咪腸胃健康

1. 環境、碗盤衛生

保持環境與器皿整潔避免病菌滋長！確實清潔會接觸到毛孩食物的碗盤、檯面等，避免細菌滋長，跟著食物一起被吃下肚。

2. 注意毛孩吃下肚的東西

平日須注意毛孩是否對特定食材過敏，確實避開。盡量讓毛孩在賞味時間內將食物吃完，避免孳生細菌。

3. 良好飲食習慣搭配益生菌

定時定量、不讓毛孩暴飲暴食，是基本的飲食好習慣。若是平常腸胃較敏感的毛孩，可搭配寵物益生菌長期做調理，幫助增加好菌，建立更健康的腸道環境。

※貓拉肚子益生菌還可以吃嗎？若是毛孩嚴重嘔吐腹瀉，或已懷疑是腸胃炎，應馬上帶給獸醫師診斷並治療。勿直接餵食益生菌或強塞任何食物哦！

4. 定期驅除體內寄生蟲

台灣環境濕熱，毛孩的披毛體溫是適合寄生蟲生長的環境。若不做好防護和環境整潔，容易讓犬貓感染到寄生蟲。除了維持環境整潔外，定期幫毛孩驅蟲也很重要哦！

總結

健康的腸胃環境，可說是身體的一切根本。有好的腸胃環境，才能有好的消化吸收力，也能幫助維持毛孩免疫力。除了平日應多注意毛孩吃下肚的食物外，養成良好飲食習慣、輔以適合的保養品都可以幫助穩定毛孩腸胃狀況哦！

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【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】