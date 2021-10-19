貓健康｜6大行為貓咪可能罹患認知障礙　多半發生在高齡11歲以上

在這醫學發達的時代不只人類、喵星人也愈來愈長壽，目前也已經發現貓咪跟人類一樣年紀到了會有「老年癡呆」行為，又稱「認知障礙」。多半好發在高齡11歲以上的貓咪，而且跟人類一樣，目前還沒有百分之百可以根治的藥物或是治療方式。

文：凱倫兒／滔客



如何知道貓咪罹患認知障礙，可以從以下行為觀察：

6大行為貓咪可能罹患認知障礙（按圖看清👇👇👇）

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1. 漫無目的大叫：突然持續地大叫，而且叫聲跟平常不一樣，不是要吃飯也不是要找飼主。

2. 睡眠習慣改變：日夜顛倒白天睡覺半夜不睡覺。

3. 健忘：忘記以前認識的手勢、忘記已經吃過飯，會一直討飯吃。

4. 失去方向感：一直在同一個地方或是方向來回走動。

5. 不當的排泄行為：不在便盆上廁所。

6. 對飼主態度轉變：原本很黏飼主現在可能愛理不哩，變得喜怒無常。



如果家裡高齡貓出現這些行為，最好立即找你的獸醫討論，是否得到認知障礙症。

照顧高齡貓最大的重點是家裡所有人都可以有耐心、愛心陪伴牠們，在牠們沒有安全感時候多抱抱摸摸牠們、在牠們健忘時候包容牠們、在牠們有不當排泄行為時多放置砂盆，讓牠們走到哪隨時想上廁所都可以有地方上，並且盡量少改變目前生活環境與東西的位置。

儘管高齡貓不像老貓一樣這麼愛玩，但飼主還是要開發一些新遊戲或是玩具，讓牠們偶爾活動一下大腦。每天也記得一定要跟牠們說說話，撫摸抱抱牠們，刺激牠們腦部，才不會讓腦部一直退化。

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