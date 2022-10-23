寵物健康｜貓癬的徵狀及預防方法　缺乏這類維他命成皮膚病關鍵

貓咪得皮膚病是一種很常見的情況，提到皮膚病也分很多種，貓癬就是一種，但是貓癬的情況會稍微複雜一點，可能很多家長知道貓咪得了貓癬就一味的去噴藥在上面，但是貓咪有可能是缺乏了維生素（維他命）導致的貓癬情況。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！



▼▼▼貓癬的徵狀及預防方法▼▼▼

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貓癬是比較常見的貓咪皮膚疾病，貓癬多發於營養不良，身體比較瘦弱，身體抵抗力低下的貓咪身上，一般強壯的貓咪極少發生這種情況。

有的缺乏維生素B的貓會產生厭食、消瘦、脫毛等症狀。並且特別容易患結膜炎、角膜混濁（嚴重者為白內障），後肢的肌肉萎縮、公貓睾丸發育不全。最嚴重的情況會直接導致嚴死亡。如果是幼貓的話生長緩慢、毛色暗淡、皮膚粗糙、腸胃功能紊亂甚至腸胃潰瘍。早期出現鱗狀皮炎，後期明顯消瘦、便血。

在選擇維生素B的時候，家長們需要需要注意的是不是要給貓咪選擇吃人吃的維生素B。因為貓咪和人體質是不同的，人的維生素B貓咪吃了可能不易被吸收，所以起不到什麼作用，不要等到貓咪生病了才想起來，需要平時的時候就可以給貓咪吃一些含維生素B的食物。

而且家長們平時也不要只給貓咪吃吃貓糧，也要給貓咪吃些水果，水果中富含的維生素是比較全面的。還有個更重要的問題就是，給貓咪洗完澡之後一定要用吹乾，哪怕是夏天也不行，必須要吹乾，否則濕潤的毛髮混合著體溫，是細菌絕好的溫床。

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