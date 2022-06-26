想抱貓咪先學起來　KOL教你正確抱貓姿勢與時機　這樣抱有安全感

5月30日和6月4日是國際抱貓日（Hug Your Cat Day），各位貓奴們今天跟貓咪抱抱了嗎？知名寵物頻道拉姆有幾噗，就曾經拍攝一部影片，跟大家分享抱貓的方式，以及NG的抱貓姿勢。



要注意的是，抱貓咪的時候千萬不能讓牠們後腳懸空，我們經常會看到母貓叼著幼貓的後頸移動，然而成貓體重大概介於3~5公斤，如果抱貓者只抓住貓咪的前腳、腋下或後頸，沒有托住牠們的下半身，就可能造成貓咪胸口壓迫或是關節受傷。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

雖然貓奴都想把可愛的貓咪抱在懷中，但抱起時要貓咪願意，以及讓牠被抱時也感到舒服。

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影片中建議準備抱貓咪離開地面時，要讓牠們感受到被穩定支撐的安全感，而且要前後重心一致，可以一手扶住貓咪胸口與前肢，另一手托起貓的屁股和後腳，這樣可以避免貓咪掙扎時造成人貓兩傷。

每隻貓咪都有各自偏好的抱抱姿勢，有些貓咪喜歡嬰兒抱、有些喜歡趴在飼主肩膀上，貓奴們可以多加留意自家貓咪在什麼姿勢感到最舒適。然而並不是每一隻貓咪都喜歡抱抱，如果家中的貓咪還不習慣被抱起來的感覺，就要避免在貓咪精神狀態警戒時去強行抱牠，較佳的抱貓時機是在貓咪休息、或是主動來找主人的時刻，此時的貓咪通常都比較放鬆，貓奴進行抱貓練習時就能比較順利哦。

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