關於「貓」可能讓你很意外的point　牠不回應你原因竟然是這樣！

各位「貓奴」們覺得自己了解自家貓咪嗎？台灣獸醫師林子軒在臉書發文，揭露「關於貓可能讓你很意外的point」，貼文曝光後立即掀起熱議。



獸醫師林子軒跟風「關於我可能讓你很意外的point」，在臉書曬出10個貓咪可能讓人很意外的特點，包括：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片學起來，這10個令你感到很意外的貓咪特點。

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1、貓鼻上的紋路相當於人類的指紋，沒有一隻貓的鼻紋是重複的。

2、根據研究發現，相較於人類、狗、鼠、猿猴等皆偏好從勞力換取報酬並得到高成就感，貓是目前唯一會享受不勞而獲的哺乳類動物。

3、貓掌是貓少數會出汗的地方。

4、貓只靠腳趾走路，而且貓的重心在前半身，光是前腳就支撐了60%的體重。

5、貓是所有哺乳動物當中眼睛占全身比例最大的，相較於狗，貓雖然擁有大眼睛卻沒有「睫毛」，除此之外，貓咪不需要靠眨眼這個動作來保持眼睛濕潤。

6、家貓是唯一能邊行走邊夾住尾巴的貓科動物，而貓尾巴其實是貓表達情緒跟平衡用的工具，只有少部分貓咪如曼島貓、日本短尾貓是天生沒有尾巴的。

7、貓科動物每天舔舐自己所費的口水量跟尿量相同，而且貓一生當中會花三分之一的時間在清理自己的皮毛。

8、研究顯示，時常在網路上看貓影片對身心有益，唯一缺點是會浪費更多時間在網路上。

9、有別於金鋼狼，其實貓從來不用爪子殺死獵物，貓爪只是用來固定獵物用的，而獵物通常都是被貓咬死的。

10、研究顯示，其實貓聽得懂自己的名字，如果飼主叫牠沒反應，那單純只是不想理會飼主而已。

貓聽得懂名字！獸醫：沒反應只是不想理你 網嘆：只對食物有反應

貼文一出，立刻引起熱烈討論，網友紛紛留言，「口水量跟尿量相同！無法想像耶」、「對於第5點很驚訝，我一直以為有睫毛」、「第三點完全認同，帶主子去健檢的時候，牠都會緊張到流手汗」。

其中，第10點的「貓咪其實聽得懂自己的名字，如果叫牠沒反應，只是不想理你」引起不少網友的強烈共鳴，「看過最哭也是最中肯的point」、「10是正常發揮啊」、「最後一點絕對沒錯，但手裡拿著食物又是另一回事了」、「貓只對開罐罐聲音有反應」、「第十點哭哭」、「最後一點我真的好意外，我都說服自己貓不理我只是因為牠不知道我在叫牠」。

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