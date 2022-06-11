貓尾巴代表的各種情緒　奴才通通學起來　甩動尾巴竟不是開心？

海明威曾說：「貓的情緒絕對誠實。人類可能會為了種種原因隱藏自己的感受，但貓可不會。」

毛茸茸的 貓尾巴 ，就像手語一樣，代表著貓咪的情緒、訴說著貓咪的喜怒哀樂；不同的幅度和姿態，都有著不同的特殊意義。做為優秀的毛爸媽，當然得了解自家毛孩的各種小情緒！究竟貓咪的尾巴在對我們傳達什麼訊息呢？別讓心愛的貓咪自說自話，快來一起學「尾語」吧！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！



▼▼▼貓尾巴代表哪些情緒？▼▼▼

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尾巴炸毛：威嚇敵人

當貓咪憤怒、受到驚嚇，或是感受到外在威脅時，會呈現全身毛髮豎立的狀態，尤其後背和尾巴特別明顯，這是為了讓自己的體型比實際上看起來更龐大，以達到威嚇敵人的目的。有些貓咪在家裡的吸塵器、洗衣機運作時，也會被巨大的聲響嚇到而炸毛。當看到貓尾巴炸成一根雞毛撢子時，可別再去刺激他們哦！

尾巴夾起：感到害怕

當遇到的是無法對抗的強大對手、無處可逃時，貓咪會放棄威嚇，夾著尾巴、縮小自己示弱。將尾巴藏在雙腿中間的動作，表示貓咪沒有安全感，意義相當於舉白旗投降，對外宣告「我不具威脅性，請勿再攻擊！」。有時貓咪被不當的方式抱起時，也會出現夾尾、用尾巴護住腹部的動作，這時就請換個讓貓咪有安全感的擁抱方式哦！

尾巴甩動：別來煩我

狗狗的尾巴搖得越歡快，代表他們越開心，但貓咪卻正好相反！貓咪甩尾巴，是在表達內心的焦慮不安，當貓咪的心情越煩躁， 貓尾巴便會甩動得越快速、越用力，有時貓咪甚至會將尾巴如鞭子般重重地拍打在地上，以表示極度不悅。這個現象大多可以在替貓咪洗澡、剪指甲時看到，而若貓咪在玩耍到一半時也突然開始甩動尾巴，可能是表示不想玩了，建議讓貓咪獨處一下唷！

尾巴顫抖：我好興奮

就像人類有時會因為狂喜而不由自主地顫抖一樣，當貓咪發現獵物或是超級喜歡的食物出現時，會因為太過興奮而忍不住讓尾巴高速顫抖，與此同時，還可以觀察到貓咪的瞳孔放到最大、鬍鬚向前豎等現象。下次當毛爸媽們看到家中的貓咪尾巴像裝了小馬達一樣時，可以留心一下四周，也許讓他們興奮的原因，正是一隻我們避之唯恐不及的大蟑螂！

尾巴高舉：愉悅

當貓咪高舉著尾巴，露出肛門及生殖器等私密的的部位，代表他們的心情非常自信和愉悅！這個行為源自於貓咪幼年時期，母貓會舔舐幼貓的肛門、尿道等處刺激排泄，雖然貓咪成年後不再需要這樣的幫助，但仍會在喜歡、信任的對象前降低防備心，做出這樣的動作。因此當毛爸媽們看到貓咪高舉著尾巴向自己走來，別懷疑，那正是貓咪無聲的告白！

尾巴輕擺：回應

有許多毛爸媽都認為，貓咪不像狗狗會回應呼喚。事實上，雖然貓咪的確不像狗狗總是給予熱情的反應，但卻會透過尾巴輕輕搖擺的動作來回應毛爸媽：「我聽到了，有什麼事嗎？」。若毛爸媽的呼喚太頻繁，有時貓咪也會故意置之不理，但只要看到貓咪尾巴輕輕搖動，就不用為愛的呼喚被無視而失望囉！

尾巴彎鉤：開心

貓尾巴高舉代表著心情好，而尾巴高舉、末梢勾起則代表著心情更好！通常毛爸媽回家時，都可以看到貓咪尾巴豎直、尾端彎成一個鉤狀地來迎接。除此之外，當面對喜愛的玩具和零食，貓咪也會出現「開心尾巴」，甚至有時還會伴有輕微的顫抖，表達貓咪深深的喜歡！

貓尾巴是傳達情緒的工具

貓咪是善於溝通的動物，可以發出超過一百種聲音，比狗狗多了十倍，是動物界中的語言專家。而除了聲音之外，他們最常用來表達情緒的，就是尾巴！貓咪的尾巴除了用於輔助平衡，更是表達情緒的工具，和貓咪的喜怒哀樂息息相關。作為毛爸媽，最關心的除了毛孩的身體健康，就是他們過得快不快樂？透過貓咪的尾巴語言，我們可以更進一步了解自家的毛孩，讓彼此之間的關係也更進一步！

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