3大原因導致貓咪挑食不吃飯　問題可能出自奴才　4招即搞定挑嘴貓

貓咪挑食真的讓毛爸媽很頭痛，家中有令人崩潰的挑嘴貓嗎？不管是花錢買各種貓罐頭、親自下廚煮鮮食還是用零食連哄帶騙，任性的主子寧願餓肚子也不吃一口，有些甚至原本都願意吃，過幾天卻又不賞臉了！？



貓咪到底為甚麼不吃飯？ 貓咪是挑食還是厭食？ 怎麼解決貓咪挑食問題？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

本篇內容可以了解到：

． 先天性挑食 vs 後天性挑食

． 貓咪挑食3大原因

． 4個改善貓咪挑食的方式

． 貓咪是挑食還是厭食？



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貓咪天生愛挑食？ —— 先天性挑食 vs 後天性挑食

先天性挑食

有些貓咪挑食是天生的，大多在幼貓時就受母貓影響，主要是看貓媽媽帶領小貓咪獵捕的食物類型，例如老鼠、小鳥等等，或是在外流浪時所吃的食物種類也會有影響。 幼年偏愛的食物類型及口味會持續保留，因此貓咪的「年紀」有著決定性關鍵，通常貓咪年紀越大，會越不願意嘗試新食物喔！

※ 如果家中貓主子還是１歲以內的幼貓，毛爸媽要好好把握這個時期，給予多元豐富的食材內容，可以大幅降低未來挑食的機率喔！

後天性挑食

大多數貓咪挑食習慣都是後天養成。 貓咪被毛爸媽帶回家後，接觸到的每種食物都影響著貓咪的飲食喜好，在豐富的食物選項中，吃到覺得好吃的食物後，自然就會想選擇比較喜歡的那一種。

寧願餓也不想吃？！ 貓咪挑食3大原因

貓主子天生就是美食家，奴才們只要更換某些食材或烹煮方式，貓咪就有可能拒絕進食，也會任性地只想吃自己喜歡的食物，而毛爸媽餵太多零食最有可能造成貓咪挑食喔！

原因１ 不符合貓咪口味

貓咪對食物非常嚴格，只要味道、水分或蛋白質比例有些微變化，對貓咪來說就是完全不同的食物，因此下列幾點都很有可能是貓咪挑食的原因喔！

長期單一食物

貓咪如果長期是單一的飲食模式，就會對新食物產生排斥，也比較難以接受。

食物不新鮮或溫度過低

貓咪非常講求食物的新鮮度，常見的濕食、鮮食在室溫擺放超過20分鐘就會變味、變質，久放的食物會被貓咪認為是已經壞掉了，不僅再也不會吃，還會造成細菌滋生，且貓咪喜歡食物在25－35℃ 左右，因為與大自然的獵物溫度相似，若是食物溫度低於 25℃ ，有些貓咪會認為這食物不夠新鮮喔！

原因２ 餵食方式不正確

給予任食

任食是指貓咪隨時都有食物可以吃，也就是毛爸媽沒有控制食量，讓貓咪隨時吃到飽的概念，這樣做會讓貓咪對食物失去興趣及降低吃的欲望，如果貓咪一直處於不餓的狀態，即使是不想吃也會被當作是挑食。

零食對貓咪來說就像人類的薯片，不僅口味較重、適口性也更好，但是零食缺乏營養，讓零食成為難得的獎勵即可，千萬不能給予零食吃到飽，毛孩就跟小孩一樣，零食吃多了會更容易挑嘴唷！

轉食不當

如果短時間內餵食太多食物種類，或是轉換不同種食物（例如：乾食轉濕食、濕食轉生食等），貓咪會認為碗裡的東西不能吃或有危險，也會造成貓咪挑食。

原因３ 飲食容器不乾淨

如果沒有每天清洗貓碗，散發的異味會降低貓咪食慾，碗內細菌孳生還會害貓咪吃壞肚子，且貓碗擺放的位置如果在貓砂盆附近，或是吃飯區域有任何異味，都會導致貓咪不想吃飯唷！

另外，有些貓咪不喜歡吃飯時鬍鬚碰到碗的感覺，所以貓碗太小也有可能是貓咪不想吃飯的原因。

吃飯貓皇大！4個改善貓咪挑食的方式

方法１ 建立良好飲食習慣

定時定量

每天固定放飯、收碗的時間及餵食量，讓毛孩養成定時吃飯的好習慣，同時改善「吃到飽」的壞習慣。 零食也不能給予超過每日攝取總熱量的 10% ，例如 5 公斤的貓咪一天只能吃 10 公克的零食唷！

漸進式換食

更換新食物時至少要一週的時間實行漸進式換食，否則會造成貓咪的腸胃不適，雖然過程比較費時，但是這樣才是最安全的換食步驟喔！

方法２ 改善食物種類、溫度

更換食物種類

有些貓咪越來越不喜歡吃飯，其實單純就是吃膩了，建議毛爸媽從不同食材的貓罐罐下手，讓貓咪多方嘗試不同食物，或許能找到他喜歡的食物哦！

增加香氣或適口性

毛爸媽可酌量添加貓咪喜歡的食物，例如：魚鬆、肉泥等等，可以拌在食物中增加香氣及適口性，也可以將食物稍微加熱到不燙口的程度，因為加熱後會產生香氣，不僅刺激貓咪的食慾，有點溫度的食物會讓貓咪更願意進食唷～

方法３ 適當的飲食容器

貓碗需要保持乾淨，建議使用不鏽鋼、陶瓷或玻璃材質，因為塑膠材質容易在清洗時產生刮痕、導致細菌殘留，若貓咪每天使用塑膠貓碗，下巴還有可能出現黑黑的貓粉刺喔！

※如果是波斯貓、喜馬拉雅貓等「扁臉貓」，則建議使用較寬的貓碗，避免鬍鬚碰到碗壁。

方法４ 增加活動量

建議毛爸媽每天撥空陪貓咪玩遊戲，或是在吃飯之前多點互動，不僅增進感情也能增加日常活動量，多消耗熱量可以促進食慾，讓貓咪更願意吃東西喔！

貓咪挑食 還是厭食？

挑食是一種不良的飲食習慣，但厭食是生病的徵兆！ 在分清楚貓咪是挑食還是厭食之前，毛爸媽千萬不要認為「讓他餓一下就會吃了」，因為厭食不等於挑食，如果是因病而厭食，還被毛爸媽禁食的話，可能會使病情加劇喔！

貓咪挑食行為

挑食是只吃喜歡的食物，例如某種海鮮、零食等等，最明顯的表現是遇到喜歡的食物才吃，如果碗裡沒有喜歡的，或聞到討厭的食物就不吃，那就只是單純的挑食唷～

拒吃可能是生病 —— 貓咪厭食行為

貓咪若超過兩天不吃飯，且連最喜歡的食物、零食都不願意吃，那毛爸媽就要特別注意了！ 貓咪如果不吃飯且伴隨精神不濟、牙齦紅腫、嘔吐或腹瀉症狀，有可能是口腔、腸胃等疾病的徵兆，要趕快去獸醫院看醫生喔。

最後，容易被忽視的厭食原因就是情緒緊張，因為貓咪的個性較敏感，如果在吵雜、陌生的環境，或吃飯時有人、動物在一旁等等，都可能使貓咪不想吃飯喔！

貓咪挑食的壞毛病絕對不是一兩天就能解決，需要毛爸媽用心觀察及細心調整貓咪的飲食，我們只能慢慢摸索，要找出貓咪喜歡的食物而非強迫貓咪吃飯唷！ 挑嘴貓咪更要特別注意營養是否均衡，汪喵星球陪伴毛爸媽一起守護毛孩的健康～

【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】