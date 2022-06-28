貓咪在鏟屎官如廁時接替開網上會議 超認真表情網民暴動：想參與
撰文：中天快點TV
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隨著疫情肆虐全球，遠距上班、上課成為世界的新潮流，鏡頭前更是常常會出現許多精彩、可愛的畫面，日本就有一名上班族在與上司視訊會議時，中途去廁所，結果才不到幾分鐘的時間，發現家中愛貓竟然已經佔據他的位置，甚至還看起來很認真的盯著鏡頭，活靈活現的畫面馬上在網上引起一番討論。
推特網友「みにら日記-MiniraDiary-」日前在網上曬出一組萌貓Minira照片，只見照片中Minira直挺挺的坐在電腦面前，一雙水汪大眼緊盯著電腦螢幕看，看起來像是在認真討論一些事情，還作勢伸出左手要去敲打鍵盤。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
貓咪Minira在電腦面前展示出的超認真樣子，令網民都表示想和牠一起開會！
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原PO還原當時情境，原來是他原本在與上司開會，途中前往廁所但鏡頭沒有關閉，沒想到一旁的Minira當起超稱職的代理人，一把跳上沙發與上司開會，氣勢十足。
原PO提到，Minira會露出如此認真和嚴肅的表情，是因為上司在看到鏡頭前突然出現貓咪也被融化，所以發出奶音逗Minira玩，Minira見狀後似乎摸不著頭緒，因此才會露出這些可愛表情。
事實上Minira不是第1次當代理人，往往只要電腦前面出現空位，Minira都會搶著跳上去與對方互動，可愛動讓網友紛紛留言，「上司之後可能都比較想跟貓咪開會」、「貓貓可愛到連上司都淪陷」。
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