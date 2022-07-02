《幽靈公主》犬神族出現？　白色巨犬除守護森林外　還有隱藏身份

《幽靈公主》當中的「犬神族」其原型其實是非常矮小的日本狼，大小與狗差不多，而動畫中的體型，無疑是再塑化而成。而以前日本人認為狼是可以聽懂人的言語並進行賞善罰惡行為的神之使者，尤其是山神的使者。



不過日本有名推主分享毛孩玩耍的照片，其體型巨大到，讓網友以為他飼養了一隻「犬神」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這隻白色的溫柔巨獸，原來叫做小昆。牠是隻瑞士牧羊犬，而且還有個隱藏身份！

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這隻白色瑞士牧羊犬小昆（コアくん）有天和馬麻前往沙灘玩球，而跳起接球的一幕被相機捕捉下來，從照片中可見，小昆的頭遠遠高過馬麻，就算我們不在現場，我們也可以從中感受到力量和震撼。而且無論有沒有做跳耀的動作，小昆應該都比馬麻還要大隻。

就這樣，小昆和馬麻並肩的模樣，引起許多網友注意，紛紛發出驚嘆，「簡直就宮崎駿裡的犬神族」、「也太大了吧！」「還以為是修圖。」但其實，小昆是一隻搜救犬，這個壯碩的體型，是為了在嚴峻的災難現場幫助更多人。

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